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通膨為何降速緩慢？因為貨櫃實際運費不像現貨運費暴跌

編譯葉亭均／綜合26日電
雖然貨櫃海運費率下滑，但許多貨物仍依原先的長約價格運送，這使得通膨降溫的速度沒有想像來得快。（路透）
雖然貨櫃海運費率下滑，但許多貨物仍依原先的長約價格運送，這使得通膨降溫的速度沒有想像來得快。（路透）

全世界的供應鏈正以加速復原，然而這不代表這項因素引發的通膨壓力同樣快速消失，原因包括雖然貨櫃海運費率下滑，但許多貨物仍依原先的長約價格運送，而供應鏈面臨的勞力成本也在上揚。

以貨櫃價格為例，把貨櫃從亞洲運往美西的現貨費率在疫情期間曾飆高逾15倍，但隨著美中貿易從先前瘋狂的狀態恢復平靜，運費費率已經回落至疫情前的水準。然而，各運費恢復的步調不一，根據Freightos公司的資料，歐洲-美東線的貨櫃短期運費仍比2019年底的水準高逾一倍。

此外，估計貨櫃輪上載運的70%貨物都是依據長約、而非依現貨市場價格來運送，這些長約價格是在2021年與2022年以較高費率進行重新談判。大型零售業者與製造商現在可能還沒見到足夠的運費下滑因素，足以合理化進一步調降產品價格的行動。

密西根州立大學供應管理副教授米勒（Jason Miller）表示：「我們必須留意貨櫃航運現貨價格下滑。多數貨運仍是以高於疫情前水準的合約價格運送。」

這樣的問題或許有助解釋為何在一些地區通膨依舊頑固地維持高檔。美國生產者物價在1月反彈幅度高於預期，凸顯出持續的通膨壓力。在歐洲，基礎通膨率在1月創下新高。

生活成本下降速度緩慢的另一個原因是，很容易就低估了通膨趨勢在整個供應鏈發揮影響所需的時間。標普全球市場情報供應鏈研究主管羅傑斯（Chris Rogers）表示，部分原因是企業不喜歡在一年內調整價格超過兩次。他說，雖然基礎價格已下滑，但要導入供應鏈可能要花一段長時間。

此外，許多企業正面臨勞力成本持續上升。堪薩斯城聯準銀行副總裁與經濟學家斯萊（Nicholas Sly）表示，勞工短缺正大力衝擊供應鏈產業，「物流領域有幾個部分是相當勞力密集型的。司機占了非常大的一部分，倉儲也需要大量勞工」。

供應鏈 疫情 勞工

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