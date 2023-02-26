俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

自俄羅斯 入侵烏克蘭之後一年中，莫斯科受到前所未有西方制裁的打擊，並被排除在大部分全球經濟之外。

但中國在此同時宣布與俄羅斯的友誼「不受限制」，這給克里姆林宮提供了一條經濟生命線，緩和了其被逐出全球金融體系的影響。

「華爾街日報」報導，中國國家主席習近平和普丁可能於4月或5月初在莫斯科舉行峰會。

中國是全球最大大宗商品買家和金融和科技強國，一直藉由以下三種方式支撐俄羅斯經濟：

1.購買它的能源

西方對莫斯科的制裁包括石油 銷售禁運和對其原油設置價格上限、將其排除在國際銀行交易系統SWIFT之外，以及凍結其央行在海外持有的資產。這些措施重點在削弱俄羅斯為戰爭提供資金的能力。

而這些措施真的有效。根據世界銀行的最新估計，俄羅斯經濟在2022年陷入衰退，萎縮4.5%。

但俄羅斯政府宣稱莫斯科的財政收入仍呈增加。這主要歸功於高昂的能源價格以及俄羅斯努力將出口改道至中國和印度等其他願意購買的買家。

歐亞集團中國和東北亞資深分析師湯馬斯(Neil Thomas)說：「中國在經濟上支持俄羅斯的戰爭，因為它與俄羅斯的貿易增加，削弱了西方削弱莫斯科軍事機器的努力。」

他說，「習近平希望深化中國與日益孤立的俄羅斯的關係。」他說並補充說莫斯科的「老鼠過街」地位讓北京能夠發揮更大的影響力，以獲得廉價能源、先進的軍事科技和對中國國際利益的外交支持。

根據中國海關數據，中俄貿易總額在2022年創下歷史新高，成長30%至1900億元。其中能源貿易特別自戰爭爆發以來顯著上升。

3月至12月，中國自俄羅斯採購了價值506億美元的原油，同比成長45%。煤炭進口激增54%至100億元。包括管道天然氣 和液化天然氣在內的天然氣採購量猛增155%，達到96億元。

這對雙方來說都是一件好事。對於俄羅斯來說，它迫切需要新客戶，因為它的化石燃料被西方拒買。對於現在專注於讓經濟擺脫低迷的中國來說，需要廉價能源來為其龐大的製造業提供動力。

美國前負責經濟成長、能源和環境的副國務卿克拉奇(Keith Krach)說，「對俄羅斯來說，這種夥伴關係是在絕望中誕生的。」「普丁正在尋求任何能找到的幫助，而習近平非常願意利用普京的絕望。」

他指出：「至於中國，它急於提振俄羅斯是，再次證明北京是個不負責任的演員。」

雙方正計劃進一步擴大這種夥伴關係，包括俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)與中國石油天然氣集團公司達成協議，在未來25年內向中國供應更多天然氣。

莫斯科國立國際關係學院副教授柯亦娃(Anna Kireeva)說，「隨著中國經濟在2023年開放，可以預期俄羅斯對中國的出口將進一步增加，包括石油和其他石油精煉產品。」

2.取代西方供應商

除能源外，俄羅斯還花費數十億元向中國購買機械、電子產品、賤金屬、車輛、船舶和飛機，美國國會研究服務處去年5月的報告對此進行了詳述。

湯馬斯說，「即使中國不願直接支持俄羅斯的戰爭，但雙邊關係將繼續發展，因為北京非常投機。」「習近平將普丁的支持視為對抗日益敵對的美國的戰略選項，但他對俄羅斯感興趣主要在考量它可以為中國做些什麼。」

俄羅斯還需要中國為西方市的汽車和電子產品提供替代品。

柯亦娃表示，「在這方面，中國的工業能力是任何其他主要生產國無法匹敵的。」

根據俄羅斯研究公司Autostat的最新數據，在西方品牌退出後的一年內，包括哈維爾(Havel)、奇瑞和吉利在內的中國汽車品牌的市占率從10%飆升至38%。並預測這個數字在今年可能會進一步增加。

在消費電子領域，到2021年底，中國品牌智慧手機占總市場的40%。根據市場研究公司Counterpoint的數據，一年後，中國品牌幾乎以95%的市占率接收了整個市場。

3.提供美元替代品

在部分俄羅斯銀行被SWIFT切斷後，莫斯科一直以人民幣代美元。

俄羅斯企業開始使用更多人民幣來促進與中國貿易的成長。柯亦娃指出，俄羅斯銀行還進行更多人民幣交易，以免遭受制裁風險。

俄羅斯媒體引述莫斯科交易所負責人的話說，到2022年11月，人民幣在俄羅斯外匯市場的占比從1月的不到1%躍升至48%。

根據SWIFT發布的數據，俄羅斯去年7月一度短暫成為全球第三大人民幣離岸交易中心，僅次於香港和英國。且自此以後一直是人民幣交易的六大市場之一；在烏克蘭戰爭之前它甚至沒有進入前15大。

「路透」報導，在俄羅斯的大部分儲蓄因國際制裁而凍結後，俄羅斯財政部還將該國主權財富基金可以持有的人民幣儲備比率翻了一倍達到60%。

「塔斯社」報導，財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)曾表示，俄羅斯在2023年只會買進人民幣以補充該國的主權財富基金。

柯亦娃表示，「在俄羅斯中央銀行擁有儲備的所有外幣中，只有人民幣沒有被凍結並且仍然是『友好』貨幣。」「俄羅斯對外貿易總體上可能會更進一步去美元化，並且與所有對莫斯科友好或中立的國家的本國貨幣貿易比率增加。」

隨著人民幣儲備的增加，莫斯科能夠使用人民幣來穩定盧布及其金融市場。過去一年，盧布兌歐元和美元匯率暴跌超過40%，俄羅斯主要股指跌幅超過三分之一。

俄羅斯財政部1月宣布將藉由賣出人民幣和買入盧布恢復外匯干預。

然而，這種關係並非完全沒有摩擦。

根據俄羅斯報紙「生意人報」報導，由於擔心受到國際制裁，中國支付系統銀聯已停止接受俄羅斯銀行發行的信用卡。

柯亦娃指出，「大型中國企業對二級制裁持謹慎態度，並且對與受制裁的俄羅斯實體或整個俄羅斯市場打交道持謹慎態度。」