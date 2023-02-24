道指跌337點 今年最糟單周

在Fed首選的通膨指標顯示上月物價漲幅強於預期之後，美股大幅下跌，結束2023年最糟單周走勢。美聯社

在Fed首選的通膨指標顯示上月物價漲幅強於預期之後，美股 大幅下跌，結束2023年最糟單周走勢。

道瓊工業平均指數 下跌336.99點或1.02%收3萬2816.92點。史坦普500指數下跌42.28點或1.05%收3970.04點。那斯達克綜合指數下跌195.46點或1.69%收1萬1394.94點。道指早盤一度下跌510點，跌幅1.54%。

主要股指本周創下2023年以來最大單周跌幅。史指下跌2.7%，為12月9日以來最糟單周。道指本周下跌近3%，連續第4周下跌。那指下跌3.3%，3周內第2周下跌。

波音下跌4.83%，該公司因機身問題暫時停止其787夢幻機交機。微軟和家得寶分別下跌2.18%和0.91%。

核心個人消費支出(PCE)物價指數是Fed首選的通膨衡量指標，1月上漲0.6%，較上年同期上漲4.7%，都高於經濟學家的預期。

該數據加劇了人們對Fed可能必須長時間維持高利率以平息通膨壓力的擔憂。

Charles Schwab首席投資 策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)認為，除了PCE數據外，市場低迷還有更多原因，「我認為，市場在某種程度上遇到麻煩的另一個原因，不僅是通膨升溫或擔心Fed必須長時間保持緊縮政策。」

她補充指出，「很多猜測又重新開始了，也就是投機泡沫。當市場情緒變得有點過於泡沫時，市場往往會往逆勢方向移動。所以我認為一些舉動與市場情緒有關。不僅僅是這些宏觀數據。」

桑德斯認為如果沒有更全面的經濟衰退，通膨就不會下降，「經濟必須做出一些貢獻，或者更具體地說，在勞動市場上做出貢獻，才能讓通貨膨脹完美無缺地消失。如果沒有對經濟或勞動市場造成相應的打擊，高通膨會一路拖下去。」

當美股在2023年開始上漲時，ETF流向成長型基金的資金仍然不熅不火，代表許多投資人不相信這次反彈。過去２周這種懷疑態度被證明是明智的，因股市回吐了年初來的大部分漲幅。ETF流量仍處於防禦狀態，短期國債基金本周大量獲利。

Global X ETFs投資長麥爾(Jon Maier)表示：「整個2022年和2023年看到的是殖利率收入一直居高不下。」

Global X最熱門的兩支基金是那指和史指的看漲期權ETF，它們的總資產超過90億元，本周均有資金流入。這些基金可能會在市場反彈時錯失上行機會，但在市場橫盤整理或下跌時為投資人提供賣出看漲期權的額外收入。

Baird分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，市場目前正在經歷「同時有太多好消息」的影響。 由於通貨膨脹率居高不下，Fed預計將繼續升息，他建議投資人「抓住能夠控制的東西」。

他在最新報告中寫道：「首先，理財自動化：美元成本平均是在波動或橫盤市場中尋找優異表現的好途徑。」「其次，重新審視投資配置，以確保多元化和按計畫進行。」

2月美股已從1月的火熱走勢中回落，因此散戶投資人對未來6個月價格將上漲的看漲情緒，從前周的34.1%跌至最近一周的21.6%。

美國散戶投資人協會(AAII)的調查顯示，過去66周的第64周看漲情緒低於37.5%的歷史平均水平。

AAII表示，與此同時，悲觀情緒從前周的28.8%躍升至38.6%，這意味著悲觀情緒在過去66周的第61周仍高於31.0%的歷史平均水平。這些數字還代表著在過去66周中有62周空頭數量超過多頭數量。

認為股市不會有太大影響的中性觀點從37.1%上升至39.8%，連續第8周高於31.5%的歷史平均水平。

但是，不要害怕。情緒調查是反向指標，看跌情緒上升意味著市場風險降低，而看漲情緒上升則表明風險增加。

或者，應該更害怕。在本周的觀點調查中，財經時事通訊作者的態度要樂觀得多。在最新的《Investors Intelligence》調查中，看多比率從45.1%降至44.1%，之前2月曾創下2021年底以來的最高讀數48.6%。II 民意調查中看空比率從一周前的26.8%降至本周的26.4%。預期市場出修正的比率則由28.1%升至29.2%。