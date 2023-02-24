我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

賞櫻之旅該注意些甚麼 如何拍出櫻花美照

美通膨加速 市場預期今年Fed將升息到5.5%

編譯任中原／綜合外電
美國24日公布的1月個人消費支出（PCE）數據超強，全部都遠高於預估，顯示通膨有重新加速上升的風險，市場對今年Fed頂峰利率的預估隨之進一步上升。美聯社
美國24日公布的1月個人消費支出（PCE）數據超強，全部都遠高於預估，顯示通膨有重新加速上升的風險，市場對今年Fed頂峰利率的預估隨之進一步上升。美聯社

美國24日公布的元月個人消費支出（PCE）數據超強，通膨指標PCE整體平減指數、核心平減指數及超核心平減指數，全部都遠高於預估，尤其是年升率更出現翻升信號，顯示通膨有重新加速上升的風險，使市場對聯準會（Fed）今年的頂峰利率預估進一步上升。

聯邦資金利率期貨顯示，交易商現在更加預期，今年夏天的頂峰利率可能超過5.5%，亦即再上升3~4碼。

衍生性商品市場預期，利率達到5.5%的機率為40%，而一個月前市場排除此一可能性。

另外，一項最新研究顯示，為了遏制通膨，聯準會可能需要把利率上調到高達6.5％。這項研究也嚴厲批評聯準會最初對價格上漲的反應遲緩。

彭博資訊報導，五位華爾街經濟學家和學者24日在紐約舉行的會議上發表一篇論文，指出決策者的前景仍然過於樂觀，他們需要讓經濟遭受一些痛苦，才能讓價格得到控制。

這些作者在文中寫道：「我們的分析讓人懷疑聯準會是否有能力引導經濟實現軟著陸，即到2025年底讓通膨率回到2%的目標，同時不會出現輕度衰退。」

這份長達55頁的研究，包括一系列預測聯準會基準利率潛在路徑的模擬分析。這些模型顯示，2023年下半年，利率峰值不是在5.6％，就是在6％，甚至是6.5％。

利率 聯準會 指數

上一則

美股早盤大跌近400點 通膨數據強勁加大Fed升息壓力

延伸閱讀

洛縣汽油價連漲23天 通膨與煉油廠故障相關

洛縣汽油價連漲23天 通膨與煉油廠故障相關
美股早盤大跌近400點 通膨數據強勁加大Fed升息壓力

美股早盤大跌近400點 通膨數據強勁加大Fed升息壓力
美1月PCE增幅超出預期 加大Fed升息壓力 美股期指跌

美1月PCE增幅超出預期 加大Fed升息壓力 美股期指跌
頂不住通膨 史丹福學費將漲7%

頂不住通膨 史丹福學費將漲7%

熱門新聞

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地