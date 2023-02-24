全球頂尖投資人押注美元盛極而衰 進入結構性貶值趨勢

一些世界頂尖的投資人都正在押注，美元匯率狂飆期已告終，進入多年跌勢的開端。(路透)

在美元飆升以現代少見的方式干擾全球經濟後，一些世界頂尖的投資 人都正在押注，美元匯率狂飆期已告終，進入多年跌勢的開端。

投資人認為，美元將持續貶值，因為聯準會（Fed）已完成大部分加息，同時各國央行繼續收緊貨幣 政策，幾乎所有其他貨幣都將走強。雖然最近美國經濟數據強勁，促使交易員重新思考美國的終點利率，但看多美元的押注減少，已出現資金轉向風險資產的跡象。

避險基金K2資產管理公司研究主管波普拉斯認為，美元的高點絕對已過去，將進入結構性的貶值。他說，雖然美國通膨依然頑固，利率市場也顯示美國利率將維持在更高水準更久，但掩蓋不了其他經濟體正趕上美國的事實。K2去年10月起減少美元多頭部位，預期加幣和澳幣等商品貨幣表現將脫穎而出。

法國巴黎銀行亞太新興市場研究部門主管馬胡爾認為，美國已觸頂，接著的多年空頭走勢已開始，「我們是結構性的美元空頭，預測2023年將走軟，特別是下半年」。adrdn去年底對美元的看法已從看多轉向中立，Jupiter資產管理公司也在放空美元。

摩根史坦利投資管理公司固定收益投資長史坦說，目前Fed升息的效應還沒完全顯現，他認為Fed雖然嘴上說要把通膨率壓回2%，但其實能容忍降到3%，「我認為他們不會只因為通膨，就持續升息到6%」。

這些都代表之前為強勢美元所苦的貨幣，匯率有望挺升。日圓兌美元從去年10月來已強升超過12%，彭博資訊訪調的策略師預測還會再升9%；歐元兌美元已從去年9月的低點彈升約11%，彭博摩根大通亞元指數也從去年10月的谷底回升逾5%。摩根大通資產管理公司預期日圓和歐元將進一步升值。

美元貶值勢將讓世界經濟鬆一口氣，開發中國家的進口物價將下跌，有助降低全球通膨，而且市場情緒改善，也有望拉抬黃金、股票及加密貨幣等風險資產的價格。

不過，沒人押注美元會直接一路貶值，因為美國利率還在攀升，而且全球衰退和地緣政治風險的威脅也將提振避險資產的需求。也有投資人主張美債殖利率 居高不下，將持續吸引投資人，從而支撐美元。