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AI熱大贏家 輝達不到2個月市值膨脹2200億元

編譯季晶晶／綜合外電
因人工智慧熱，輝達股價今年來累漲逾60%，不到兩個月市值膨脹逾2200億美元。（路透）
因人工智慧熱，輝達股價今年來累漲逾60%，不到兩個月市值膨脹逾2200億美元。（路透）

人工智慧（AI）熱潮使得總部在加州聖塔克拉拉的輝達（Nvidia）成為大贏家，至少從股價漲幅來看是如此。這家晶片製造商23日股價狂飆14.02%到236.64美元，今年來累計大漲逾60%，不到兩個月時間，市值膨脹大約2240億美元。

隨著輝達公布的第4季業績優於預期，且財測樂觀，高盛調升這支股票的評級至買進，另有近20億分析師上調目標價。強勁的財測顯示，輝達在人工智慧運算晶片領域的努力正取得成效。

輝達在繪圖晶片市場占主導地位，這種晶片的設計是在驅動AI應用程式時執行複雜運算任務，分析師和投資人相信，隨著愈來愈多的人使用類似ChatGPT的應用程式，輝達將受益。

AJ Bell投資總監Russ Mould表示：「當科技領域出現『下一件大事』，投資人自然爭先恐後想辦法搭上潮流。輝達涉足AI領域讓它為為鎂光燈焦點，意味這支股票可能出現強勁需求。」

市場預期聊天機器人的經營者將需要更強大的運算能力，以便回應包括趕截止期限的學生和搜索枯腸的作曲家透過網路提出的數百萬查詢。

但近期漲勢讓輝達股價偏貴。根據彭博匯編數據，該股預期本益比為56倍，遠高於費城半導體指數的約20倍和那斯達克100指數的23倍。

晶片 投資 股價

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