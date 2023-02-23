史指重登4000點 中止連4跌走勢

投資人仍擔心Fed的升息路徑，美股在震盪中收高。美聯社

投資 人仍擔心Fed的升息 路徑，美股在震盪中收高。

史坦普500指數 上漲21.27點或0.53%收4012.32點，結束連跌4天走勢。道瓊工業平均指數上漲108.82點或0.33%收3萬3153.91點。那斯達克綜合指數上漲83.33點或0.72%收1萬1590.4點。主要股指本周可望收低，史指可能創下12月16日以來最糟單周表現。

自發布最新會議紀錄之後以來，Fed本周一直是投資者關注的焦點。政策制訂者表示，通膨「仍遠高於」Fed 2%的目標，雖然數據顯示「單月物價上漲速度明顯放緩」。

Insight Investment北美核心固定收益主管墨菲(Brendan Murphy)表示，實現Fed 2%的通膨目標不需要經濟衰退，「雖然經濟衰退幾乎肯定會加速通膨回歸目標，但不應將其視為必要條件。」「雖然過去6個月的實際通膨率有了顯著改善，但這主要是由基數效應和供應鏈的持續正常化所推動的。」

他補充說：「我們現在處於低成長和緩和通膨的時期。最大的問題是在這種環境下，通貨膨脹率能下降到什麼程度。 如果供應壓力在低於趨勢成長的時期繼續減輕，通膨最終可能會回到Fed的目標。然而，這段低於趨勢成長的時期可能需要相當長的時間，這就是Fed表示在較長時期內保持利率限制的原因。」

投資人將密切關注將於美東時間24日上午8點30分發布的個人消費支出(PCE)報告。新屋銷售和消費者信心數據也將於當天上午發布。

BankRate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示，市場的來回反彈可望在不久的將來繼續，「在Fed即將轉向並開始正確降息的錯誤前提下，市場反彈了幾次。一次又一次，Fed對此進行反擊，市場最終得到了訊息，出現回調。預計這次不會有任何不同。」「經濟非常強勁，通膨依然火熱，勞動市場緊張。所有這些都代表Fed將繼續升息。」

他補充說，目前市場仍認為會軟著陸，「市場尚未消化經濟衰退的風險；也未消化Fed因通膨上升而在可預見未來不得不繼續升息的不著陸情景。」

Hayman Capital Management創始人兼投資長巴斯(Kyle Bass)表示，投資人應該繼續投資美國而不是國際市場，「歐洲在能源轉型方面管理不善。」「未來兩年內可能會看到像德國這樣的國家，以往平均能源支出不到GDP的1%，但如今這個數字可能達到GDP的8%或9%。」

他說，「歐洲在接下來10到15年將處於如此黑暗的時期。我無法想像能在這種背景下買入歐洲並迅速賣出。所以我會繼續投資美國。」

Fairlead Strategies策略師史托克頓(Katie Stockton)表示正密切關注史指的3900點水平，並指出該水平有被打破的危險，「不幸的是，下一個支撐位是10月測試的3500點水平。」

史指23日於3990點附近震盪，收盤結束連續4天跌勢，為去年12月以來的最長跌幅。同時也回吐了1月的大部分漲幅；在1月上漲超過6%後，今年至今漲幅約為4%。

史托克頓表示：「這種突然逆轉代表市場情緒發生了轉變，我認為短期內將難以評估。」

法國興業銀行表示，在1月反彈之後，美股正在耗盡氧氣，「投資人最好對強勁的1月數據抱持極度懷疑態度。」

分析師愛德華茲(Albert Edwards)在最新報告中寫道，「除了眾所周知的季節性調整問題導致1月就業人數和零售銷售以令人惱火的規律性急劇上升外之外，1月的天氣異常溫暖。」

愛德華茲引用摩根史坦利首席美股分析師威爾森(Michael Wilson)將史指自10月以來的反彈比擬為「攀登珠穆朗瑪峰」的說法指出，「‘投資人去年10月離開了安全大本營，當時本益比為15倍，股權風險溢價為270基點；但我們現已接近峰頂，本益比為18.6倍，股權溢價風險只有155基點。在氧氣(流動性)如此稀薄時很容易做出錯誤判斷。登山者通稱此處為『死亡區』。」