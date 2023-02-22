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Fed續抗通膨 史指連跌4日

美元擴大漲勢 Fed會議紀錄：官員主張確保通膨朝向2%

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數22日上漲0.4%至104.585。（路透）
美元指數22日上漲0.4%至104.585。（路透）

美元22日走強，聯準會（Fed）公布會議紀錄顯示，決策官員決心繼續升息來抑制持續的高通膨。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至104.585。英鎊貶值0.6%至1.2036美元，歐元跌0.4%至1.0600美元。

22日發布的1月31至2月1日會議紀錄顯示，「與會者觀察到，有必要繼續保持限制性政策立場，直至未來數據讓人確信通膨率正可持續往下至2%目標，這很可能需要一些時間。」

Silicon Valley Bank資深匯市交易員Minh Trang說：「剛剛公布的Fed會議紀錄表明，少數官員可能在上次會議上支持升息50個基點，儘管大多數人支持升息25個基點。這當然為美元提供了支持，目前美元兌大多數其他貨幣略微走強。」「整個2月的主題一直是偏向升息，會議紀錄與這個觀點一致。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，Fed需要在今年讓通膨走在持續向2%的目標回落的路徑上，否則就有可能重蹈1970年代的覆轍，當時不得不反覆提高利率。

Fed的聯邦資金利率目標區間是4.5%至4.75%，已經從2022年3月的0%-0.25%迅速上升。但聯邦資金利率期貨交易員現在預估7月將達到5.38%，並且全年保持在5%以上。

美元兌日圓一度下跌0.5%至134.37後回吐跌幅，全球債券拋售中，日本基準公債殖利率22日再度升破日本央行上限，日銀候任總裁植田和男即將出席國會任命聽證會。

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