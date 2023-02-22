Fed續抗通膨 史指連跌4日

美股收低，交易員分析了Fed的會議紀錄，尋找其下一步應對通膨作法的線索。路透

美股收低，交易員分析了Fed的會議紀錄，尋找其下一步應對通膨作法的線索。

道瓊工業平均指數 下跌84.5點或0.26%收3萬3045.09點。史坦普500指數下跌6.29點或0.16%收3991.05點。與此同時，那斯達克綜合指數上漲14.77點或0.13%收1萬1507.07點。

Fed的會議紀錄顯示，通膨仍「遠高於」Fed 2%的目標，並補充說，勞動市場仍然「非常緊張，導致工資和物價持續面臨上行壓力」。

Fed官員還指出，「過去三個月收到的通膨數據顯示單月物價上漲速度有所放緩，但強調需要更多證據證明整體物價出現改善，才能確信通膨處於持續下行路徑中。」

聖路易斯Fed行長布拉德也警告Fed與通膨的鬥爭遠未結束。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，會議紀錄的發布並未改變市場走向，因為投資 人仍然堅信Fed不會繼續升息，「市場並不認為Fed將被迫在6月以後繼續升息。」「但卻一直關注獲利率、獲利壓力和獲利率壓縮。」

網絡安全公司Palo Alto Networks調升今年的獲利預期後，股價暴漲12.5%。加密交易平台Coinbase營收超出預期，但股價下跌1.43%。

摩根史坦利全球投資辦公室模型投資組合構建負責人羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，Fed最近一次的會議記錄似乎證實，雖然通膨正在放緩，但現在就預期會出現轉向還為時過早，「最糟的通膨可能已經過去，但仍遠高於Fed的目標。」「最重要的是，許多市場利空並沒有消失，投資人應該預期波動性會持續存在，因為他們知道長期高利率將產生的影響。」

在宣布削減股利後，陷入困境的晶片製造商英特爾下跌2.26%。

英特爾宣布，其當季股利將從每股0.365元降至0.125元，降幅超過60%。

英特爾發表聲明指出，「減少當季股利的決定反映出董事會深思熟慮的資本配置方法，以使公司處於最佳位置以創造長期價值。財務靈活性的提高將支持本公司在宏觀經濟不確定時期執行轉型所需的關鍵投資。」

英特爾上個月公布的第4季獲利未達標。

由著名價值投資客格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)共同創立的公司Grantham Mayo Van Otterloo & Co每個月都會對未來7年各種資產類別的未來回報進行最佳猜測。最新展望顯示，今年初的美股反彈已經削弱了未來的回報。該公司將其視為提前回報，或者是向未來借錢。

根據該公司至1月31日的最新單季預測，預計到2030年新興市場 價值股仍將提供最佳回報，扣除通貨膨脹後的年回報率為8.2%。但較上次預測的每年9.8%大幅下降1.6個百分點。

這位總部位於波士頓的基金經理人表示，預計整個新興市場股票的年回報率為4.8%，低於12月估計的5.6%和11月的5.2%。

國際小型股目前預計每年實際回報率為4.2%，低於前兩個月的5.2%和4.5%；而國際大型股的年回報率為2.2%，低於前一個月預測的3.2%。

美國小型股表現落後，每年萎縮1.7%，較上次預測的下跌0.4%擴大；而美國大型股現在預計在未來7年內平均每年下跌1.6%，也較上次預測的下跌0.7%擴大。

預計固定收益的最佳回報仍將來自新興市場債務，但在扣除通膨因素後，這項回報率也從之前預測的4.1%收窄至3.4%；其次是美國現金，為1.1%，低於之前預測的1.2%；美國通膨聯動債券為0.4%，相對於0.9%；美國債券為0.1%，相對於0.6%。對沖貨幣曝險的國際債券現在預計每年損失1.0%，比上次出現的0.6%年度損失更糟。