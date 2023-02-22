馬斯克去年說推特不再裁員...上周再開除數十人

The Verge引述消息來源及推特受影響員工的社群媒體貼文指出，推特銷售部門及工程部門數十名員工已在17日被炒魷魚。路透

科技媒體The Verge報導，推特 銷售部門及工程部門數十名員工據悉上周遭到解雇，反映推特新老闆馬斯克 去年底對內宣稱裁員 行動結束後，還一直在砍人力，迄今至少進行三輪裁員。

The Verge引述消息來源及推特受影響員工的社群媒體貼文指出，推特廣告、消費者、銷售及工程部門數十名員工已在17日被炒魷魚，其中包括直接向馬斯克匯報的獲利模式工程經理Marcin Kadluczka，他負責管理推特廣告業務工程系統。

這意味著馬斯克自去年11月承諾停止裁員來，至少又進行三輪裁員。馬斯克去年10月底接管這個熱門社群平台後，短短一個月已迫使約三分之二員工走人。

與此同時，他向內部下令，要求在一周內改造推特主介面的廣告定位方式，這是他公開聲稱「地球上最爛廣告相關性」的解決方案一環。

馬斯克希望比照Google搜索廣告，用關鍵字來鎖定受眾，而不是靠用戶的活動和個人資料數據，這種方法非常適合搜索引擎，因為用戶本來就來用其網站尋找特定資訊，使Google建立史上最有利可圖的業務之一，但這項做法迄今在社交媒體業務上行不太通。

Marcin Kadluczka對此在推特發文說，推特應能在2到3個月內改善廣告定位服務，暗示只給一周期限根本來不及。馬克斯先前致力改善Blue服務時也曾祭出類似時限，但最終未能如願。

自收購推特以來，改進廣告業務一直是馬斯克關注的重點。他曾精準地指出，推特的廣告不如其對手那麼個性化和有效。