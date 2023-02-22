我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

紐約市移民服務 52語言上線

馬斯克去年說推特不再裁員...上周再開除數十人

編譯王巧文／綜合外電
The Verge引述消息來源及推特受影響員工的社群媒體貼文指出，推特銷售部門及工程部門數十名員工已在17日被炒魷魚。路透
The Verge引述消息來源及推特受影響員工的社群媒體貼文指出，推特銷售部門及工程部門數十名員工已在17日被炒魷魚。路透

科技媒體The Verge報導，推特銷售部門及工程部門數十名員工據悉上周遭到解雇，反映推特新老闆馬斯克去年底對內宣稱裁員行動結束後，還一直在砍人力，迄今至少進行三輪裁員。

The Verge引述消息來源及推特受影響員工的社群媒體貼文指出，推特廣告、消費者、銷售及工程部門數十名員工已在17日被炒魷魚，其中包括直接向馬斯克匯報的獲利模式工程經理Marcin Kadluczka，他負責管理推特廣告業務工程系統。

這意味著馬斯克自去年11月承諾停止裁員來，至少又進行三輪裁員。馬斯克去年10月底接管這個熱門社群平台後，短短一個月已迫使約三分之二員工走人。

與此同時，他向內部下令，要求在一周內改造推特主介面的廣告定位方式，這是他公開聲稱「地球上最爛廣告相關性」的解決方案一環。

馬斯克希望比照Google搜索廣告，用關鍵字來鎖定受眾，而不是靠用戶的活動和個人資料數據，這種方法非常適合搜索引擎，因為用戶本來就來用其網站尋找特定資訊，使Google建立史上最有利可圖的業務之一，但這項做法迄今在社交媒體業務上行不太通。

Marcin Kadluczka對此在推特發文說，推特應能在2到3個月內改善廣告定位服務，暗示只給一周期限根本來不及。馬克斯先前致力改善Blue服務時也曾祭出類似時限，但最終未能如願。

自收購推特以來，改進廣告業務一直是馬斯克關注的重點。他曾精準地指出，推特的廣告不如其對手那麼個性化和有效。

推特 馬斯克 裁員

上一則

克魯曼：不必大砍 社安制度及聯邦醫保其實可以永續

延伸閱讀

洪妤婷馬州辦親子活動 教兒童理財

洪妤婷馬州辦親子活動 教兒童理財
馬斯克再表態政治立場：不是共和黨也非民主黨

馬斯克再表態政治立場：不是共和黨也非民主黨
馬斯克：年底將找人接推特

馬斯克：年底將找人接推特
馬斯克目標年底前找到接班人 交棒推特執行長職位

馬斯克目標年底前找到接班人 交棒推特執行長職位

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉
紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡
道指跌近700點 跌幅為今年最大

道指跌近700點 跌幅為今年最大