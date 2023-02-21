俄烏戰爭傷經濟 新興市場債務違約潮隱現 1億人陷貧困

俄烏戰爭造成的經濟傷害目前還難以評估。圖為烏克蘭民眾逃離戰亂。（美聯社）

俄烏戰爭即將屆滿一周年，經濟合作發展組織（OECD）預估全球經濟產出損失大約2.8兆美元，然而，根據智庫美國企業研究院學者拉赫曼（Desmond Lachman）為巴隆周刊撰文，現在評量戰爭將對全球經濟造成的長期創傷還為時過早。

烏克蘭 是這場戰爭迄今為止最大的經濟受害者。烏國經濟產出估減35%，多達三分之一的人口流離失所，而且基礎設施遭廣泛破壞，包括多達40%的發電能力受重創。即使有戰後援助，烏克蘭也要幾十年才能復原到戰前的產出水準。

俄羅斯雖被美國和歐洲制裁，但經濟沒有預期地那麼糟。儘管如此，俄國 2022年經濟估計萎縮約3%。戰爭的沉重代價使公共財政嚴重惡化。許多分析人士認為，俄國可能處於經濟將失落十年的關口。

俄、烏只占全球經濟的一小部分，但在世界能源、食品和肥料供應的占比很大，因此對世界經濟造成大影響，國際能源和食品價格飆升導致美國通膨率飆升至數十年高檔的9%，在歐洲則超過10%。隨美國聯準會和歐洲央行強力升息以壓抑通膨，美歐今年稍晚可能面臨嚴重衰退的風險。

如果已開發經濟體不能吸收戰爭引發大宗商品價格飆升的衝擊，那麼新興市場 經濟體的處境就更糟了。公共債務處於危險境界，部分原因是為新冠疫情花費了大量資金。世界銀行警告，新興市場可能掀起新一波債務違約的浪潮，阿根廷、斯里蘭卡和尚比亞最近的債務違約是警訊，而新興市場經濟體恐有1億人重新陷入貧困。

回顧2008-2009年金融危機和經濟衰退之後，許多國家的政治愈趨兩極化。俄烏戰爭的經濟後果有可能產生類似影響，但現在還難有定論。