我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱南加華人愛的免費圖書館 豪華超乎意料

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

俄烏戰爭傷經濟 新興市場債務違約潮隱現 1億人陷貧困

編譯季晶晶／即時報導
俄烏戰爭造成的經濟傷害目前還難以評估。圖為烏克蘭民眾逃離戰亂。(美聯社)
俄烏戰爭造成的經濟傷害目前還難以評估。圖為烏克蘭民眾逃離戰亂。(美聯社)

俄烏戰爭即將屆滿一周年，經濟合作發展組織（OECD）預估全球經濟產出損失大約2.8兆美元，然而，根據智庫美國企業研究院學者拉赫曼（Desmond Lachman）為巴隆周刊撰文，現在評量戰爭將對全球經濟造成的長期創傷還為時過早。

烏克蘭是這場戰爭迄今為止最大的經濟受害者。烏國經濟產出估減35%，多達三分之一的人口流離失所，而且基礎設施遭廣泛破壞，包括多達40%的發電能力受重創。即使有戰後援助，烏克蘭也要幾十年才能復原到戰前的產出水準。

俄羅斯雖被美國和歐洲制裁，但經濟沒有預期地那麼糟。儘管如此，俄國2022年經濟估計萎縮約3%。戰爭的沉重代價使公共財政嚴重惡化。許多分析人士認為，俄國可能處於經濟將失落十年的關口。

俄、烏只占全球經濟的一小部分，但在世界能源、食品和肥料供應的占比很大，因此對世界經濟造成大影響，國際能源和食品價格飆升導致美國通膨率飆升至數十年高檔的9%，在歐洲則超過10%。隨美國聯準會和歐洲央行強力升息以壓抑通膨，美歐今年稍晚可能面臨嚴重衰退的風險。

如果已開發經濟體不能吸收戰爭引發大宗商品價格飆升的衝擊，那麼新興市場經濟體的處境就更糟了。公共債務處於危險境界，部分原因是為新冠疫情花費了大量資金。世界銀行警告，新興市場可能掀起新一波債務違約的浪潮，阿根廷、斯里蘭卡和尚比亞最近的債務違約是警訊，而新興市場經濟體恐有1億人重新陷入貧困。

回顧2008-2009年金融危機和經濟衰退之後，許多國家的政治愈趨兩極化。俄烏戰爭的經濟後果有可能產生類似影響，但現在還難有定論。

新興市場 烏克蘭 俄國

上一則

繼任天堂後 微軟成功爭取輝達支持併購動視暴雪交易

延伸閱讀

俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本

俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本
華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的
北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰
俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了