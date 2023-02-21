財務體質改善、旅遊需求激增 航空公司變市場寵兒

疫情迫使航空公司減支改善財務，如今因旅遊需求激增、營收看漲，將成市場寵兒。(路透)

新冠疫情 期間，航空公司生意一落千丈，不得不削減開支度過危機，如今財測報佳音，正吸引投資 人回籠。

維珍澳洲航空（Virgin Australia）在疫情期間破產 ，由新東家貝恩資本帶領轉型，擺脫大部分債務且機隊規模縮減後，重新開始獲利，計畫今年在雪梨上市。

這些新近被迫精實瘦身的航空公司趁防疫限制措施解除後旅遊需求激增之際努力賺錢。國際民航組織（ICAO）預估，本季大多數航線的客運需求將恢復到疫前水準，到年底會比2019年的水準還高出3%左右。

駐雪梨的Tribeca Investment Partners投資組合經理人Jun Bei Liu說，「航空業又可以投資了，亞洲航空公司將一飛沖天」。

彭博衡量全球29家航空公司的指標自9月底以來攀高近30%。

中國重新開放應能帶動進出美國、日本和新加坡等地的客流量反彈。因中國封控而備受打擊的國泰航空今年將獲致2019年來首次獲利。

過去三年損失近2000億美元的航空業終於等到華麗轉身。根據國際航空運輸協會（IATA），航空公司2023年可獲利47億美元，雖只是2019年時264億美元的一小部分，但關鍵財務數據顯示，這個行業正處於多年來最穩健的狀況。利用獲利償債的能力恢復到疫前水準，到2025年還將再增強，這意味航空公司更經得起週期性的需求衝擊，比較不會違約。

撰有《航空經濟學》的印第安那州普渡大學航空管理副教授Volodymyr Bilotkach說：「危機過後，一些航空公司的狀況比前好。」

不過，個別公司的復原狀況並不平均。開航不到兩年的挪威Flyr本月聲請破產保護。幾天前，英國廉航Flyben陷入破產管理後停止營運。這些失敗案例與「股神」巴菲特十多年前對航空業的評估一致：「最糟的是成長迅猛、需可觀資本實現成長，但卻賺的很少或根本沒賺的那種業務。」

眼下情況與過往不同之處在於飛機座位有限而旅遊需求強烈，航空公司可以漲價。另外，在需求激增之際勞動供應卻受限，旅客在人手不足的登機櫃台和行李轉盤前大排長龍，對投資人而言，部分航空公司每位員工產生的平均收入是兩年前的兩倍多。