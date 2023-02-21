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美股為何重挫？債市猛押Fed升息

編譯葉亭均／綜合外電
美國5年期和10年期公債殖利率都創今年新高，市場押注聯準會3月、5月與6月各升息1碼。圖為2019年資料照片，顯示交易員聆聽聯準會主席鮑爾的談話。路透
美國5年期和10年期公債殖利率都創今年新高，市場押注聯準會3月、5月與6月各升息1碼。圖為2019年資料照片，顯示交易員聆聽聯準會主席鮑爾的談話。路透

美國公債市場周二（21日）延續跌勢，5年期和10年期公債殖利率都創今年新高，此時市場日益強化預期聯準會（Fed）將進一步升息，貨幣政策緊縮周期遠未結束。

美國5年期和10年期公債殖利率刷新今年高點，其中5年期公債殖利率突破4%，跳增多達15個基點至4.18%，為去年11月10日來最高，各種期限的債券殖利率跳躍增至少10個基點。

交換合約顯示市場堅定認為聯準會將繼續升息，預料3月、5月與6月各升息1碼。利率期貨顯示，市場預期聯邦資金利率將在6月攀升至5.3％左右。聯準會目前的基準利率為4.5%至4.75%。

市場激進押注升息路徑，也導致美股21日重挫，道瓊指數大跌697.1點，回吐今年迄今的所有漲幅。標普500指數下跌2%，也吐回本月來漲幅，並創去年12月中以來最大跌幅。

LPL Financial首席經濟分析師羅奇（Jeffrey Roach）表示：「隨著服務需求在2月攀升，美國經濟正在找尋其平衡狀態。吃緊的就業市場與具有韌性的消費者需求可能促使聯準會維持升息行動直到夏季。直到市場與央行官員對於預期升息路徑獲得一致看法前，投資人應預期市場會波動。」

美國10年期公債殖利率21日上揚多達14個基點至3.96%，在服務業與製造業採購經理人指數（PMI）高於預期之後應聲上漲拉高。英國製造業與服務業PMI意外上揚，也在21日稍早拉高歐洲地區的公債殖利率。

但也有人警告債券投資人過度押注聯準會的緊縮程度。

NatWest Markets全球策略部門主管John Briggs及其同事在報告中表示：「央行的確需要採取更多行動，但市場的預期也不宜過頭」。該行預測利率頂部將為5.25%。

不過，殖利率持續走高可能吸引更多買家進入債市，並緩和近期債市的下跌。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資長Eric Stein表示：「10年期公債殖利率達到4％將非常有吸引力」 ，「我認為我們正在接近頂峰」。

殖利率 升息 聯準會

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