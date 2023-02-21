道指跌近700點 跌幅為今年最大

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

美股大跌，因利率上升繼續給市場情緒帶來壓力，而最新一批零售財報引發了對消費者狀況的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌697.1點或2.06%收3萬3129.59點，為12月15日下跌2.3%以來最大跌幅。史坦普500指數下跌81.75點或2%收3997.34點，創12月15日下跌2.5%以來表現最差單日；所有類股都收低，非必需消費品類股跌幅最大，達3.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌294.94點或2.5%收1萬1492.3點。

指標10年期國債殖利率 攀升至3.9%，而2年期國債殖利升至4.7%；這兩項利率均達到去年11月以來的水平，因為交易員正在努力應對高於預期的通膨數據，並擔心頑固的通貨膨脹將導致Fed會長時間保持利率於高點，可能會使經濟陷入衰退。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我認為股市終於趕上美國債市幾周來的表現。」「一系列經濟數據優於預期。隨著每一個新數據出現，美國國債的殖利率有所上升。」

他補充說，相較於單一因素造成市場低迷，數據和Fed訊息的累積效應引起投資 人的注意，「現在，我認為股市正在趕上Fed官員認真看待的這個事實，而這些數據很可能意味著更高的利率會持續更久，它不是不到，只是遲到。」

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。

Fed定於22日發布1月31日至2月1日的會議紀錄，那次會議將利率提高了一碼(25個基點)。

KKM Financial CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)認為，雖然市場持續低迷，但投資人仍應保持樂觀。他認為債市的上漲歸因於Fed利率上升的「落後效應」，而不是熊市的跡象；並補充說殖利率如此高，10年期國債是「巨大的買入機會」。

他說：「雖然目前市場正在走低，但走勢似乎平靜；這正是一些投資人超前部署的原因。」「市場上有些情緒，但這種跌勢仍受肯定。它仍然很活躍。」

LPL Financial表示，市場已經開始傾聽Fed的訊息。策略師布赫賓德(Jeffrey Buchbinder)和克羅斯比(Quincy Krosby)寫道，最近的經濟指標，包括消費者物價指數和零售銷售，都顯示通膨仍在小幅走高，「聯邦基金期貨市場也迅速調整了機率，反映出Fed可能在6月會議上第三次升息。」

他們指出，「然而，引起市場注意的是3月會議升息2碼(50個基點)的可能性很小，因為聯邦公開市場委員會(FOMC)的兩名無投票權成員梅斯特和布拉德發表評論，建議有必要在3月升息2碼，以幫助解決通貨膨脹問題。市場正在專心傾聽。」

本周投資人將關注重要的經濟數據，以深入了解Fed將如何繼續其貨幣政策。23日將公布2月GDP成長率，24日將公布個人消費支出(PCE)物價指數。

eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)在最新貼文中表示，最近幾周市場多頭的前景變得更加陰雲密布，股市可能會回調，「股票和加密貨幣開始看起來不太穩定，使市場更容易受到『不太壞』消息影響的條件正在消失。」

她指出，近期美國國債殖利率的反彈是eToro團隊對股票變得更加謹慎的原因之一，「10年期國債殖利率在幾周內從3.4%反彈至3.9%，但人們仍在關注成長和虧損的股票。事實上，羅素3000指數今年表現最佳的50支股票中有44支在過去12個月沒有產生任何獲利。這很奇怪，因更高的債券殖利率應該會吸引投資人關注獲利和現金流。」

她說，「預計Fed不會很快降息或10年期國債殖利率急劇下降，因此存在一些認知失調。」

在美上市的中國科技股暴跌。消息指稱電商公司京東正推出一項補貼計劃以對抗競爭對手拼多多。這兩支股票分別下跌11.03%和9.54%。其他中國科技股也重挫，包括阿里巴巴下跌4.91%。