俄烏戰爭快滿周年 曾暴衝的商品價格已跌回戰前水準

許多原物料商品曾因俄烏戰爭爆發而價格狂飆，但如今已回落至戰前水準。圖為鋁錠。（路透）

俄烏戰爭即將屆滿周年，許多原物料商品曾因這場戰爭爆發而價格狂飆，但如今已回落，主因是替代的供應投入生產，緩解了俄羅斯 無法出口這些商品的疑慮。

對於俄烏戰事僵局難解，日本財務大臣鈴木俊一21日表示，七大工業國（G7）的財金首長23日將開會，商討對俄羅斯施壓以結束烏克蘭 戰爭的措施。另一方面，俄羅斯總統普亭預定21日發表演說，設定入侵烏克蘭進入第二年的目標。就在20日，美國總統拜登閃電訪問烏克蘭首都基輔，做出最有力的支持宣示。

日經新聞在2月17日把路孚特核心商品CRB指數中的19種商品價格與去年2月23日進行比較，發現其中14種的價格已比俄烏戰爭爆發前一天的價格還低。

全球原油和天然氣 供應鏈過去一年發生劇烈變化。根據路孚特的數據，日本、德國去年減少60%的俄羅斯原油海運進口，美國自俄羅斯的原油進口量銳減90%；相較下，中國對俄羅斯原油進口增加30%，印度的俄油進口更是激增17倍。

在天然氣市場，歐洲擴大從美國等地進口液化天然氣（LNG）以替代俄羅斯的供應，現在天然氣價格已比去年8月觸及的高峰崩跌近80%，這部分原因也與歐洲迎接暖冬、削弱天然氣需求有關。

儘管俄羅斯遭到制裁，但許多商品仍有管道可進入全球市場。俄羅斯在銅錠、鋁錠和鎳市場的市占分別約4%、5%和7%，強勁的需求使得這些俄羅斯商品維持流通。儘管這些金屬價格在去年3月創下新高，但由於供應相對充裕，銅和鋁的價格已比俄烏戰爭前的水準下跌10%至30%。

不過，俄羅斯是重要供應主力的一些商品價格依然高昂。日本製的鈦材料在飛機市場愈來愈受歡迎，成為俄羅斯鈦進口品的替代品。根據英國阿格斯（Argus Media）的資料，截至2月14日，鈦價比俄羅斯入侵烏克蘭前高出近20%。

在CRB指數中，所有19種商品的價格都比2019年底新冠疫情爆發前來得高，其中銅價上漲約50%。許多分析師認為，由於勞力短缺與運輸成本上揚，價格不太可能重返疫情前的水準。