前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾共同創設的世代投資 管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由，上季全部出清台積電 美國存託憑證（ADR）近32.7萬股持股，價值2240萬美元。

巴隆（Baron's）引述13F報告報導，總部設在倫敦的世代投資管理公司去年第4季出清台積電ADR全部32萬6654股持股，價值2240萬美元，同時對德州 儀器（TI）大幅加碼逾四倍至221萬股，價值3.7億美元 。

知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global）也出清去年第3季首次建倉的132萬股台積電ADR，價值為9020萬美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季則大砍台積電ADR持股86.2%，持股價值剩下6億1770萬美元。

同樣在第4季，世代投資管理公司賣出阿里巴巴ADR77.4萬股，持股減為370萬股。

今年以來，台積電ADR漲了21%，阿里巴巴ADR漲了14%，德州儀器漲了6.1%。

世代投資管理公司投資長Miguel Nogales和Mark Ferguson 1月曾在每季寫給投資人信件中說：「半導體是礦坑中的金絲雀，美國在供應上極其依賴東亞、尤其是台灣。若說半導體全球供應鏈中斷會有深遠影響還算是保守的講法。市場和各國都會深受攪擾。不論誰給的答案，都應該擔心或是非常擔心台灣的前途。習近平對這座島的長期目標是很明確的。」

截至去年底，世代投資管理公司轄下管理404億美元的資產。