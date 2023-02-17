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中國去年智慧手機出貨量2.64億支 創近10年新低

記者葉文義／即時報導
根據中國信通院發布的數據顯示，2022年全年中國智慧手機出貨量2.64億支，年減23.1％。、圖為小米招牌。（路透）
根據中國信通院發布的數據顯示，2022年全年中國智慧手機出貨量2.64億支，年減23.1％。、圖為小米招牌。（路透）

根據中國信通院發布的數據顯示，2022年全年中國國內市場手機總體出貨量累計2.72億支，年減22.6％。其中，2022年全年智慧手機出貨量2.64億支，年減23.1％，占同期手機出貨量的97.1％，5G手機出貨量2.14億支，年減19.6％，占同期手機出貨量的78.8％。

2022年全年，上市新機型累計423款，年減12.4％，其中5G手機220款，年減3.1％，占同期手機上市新機型數量的52.0％。

科技日報分析指出，在市場持續飽和、消費意願進一步下降的行業預期中，2022年中國智能手機市場出貨量、銷量創近十年新低。

國際數據資訊有限公司（IDC）近日發布的數據顯示，2022年中國智慧手機出貨量比2021年下降13.2％，降至2.86億支，為十年來首次低於3億支。在達到頂峰的2016年，中國智慧手機出貨量為4.7億支。

從全球市場看，蘋果、三星、小米、OPPO、vivo五大廠商集體暴跌，去年第四季的表現尤為糟糕，智慧手機出貨量年減18.3％至3.03億支，創下有史以來最大單季降幅。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，疫情對中國手機產業的影響是雪上加霜，市場飽和、換機週期加長，技術發展遇到瓶頸、新品創新不足，5G推動作用低於預期、缺乏新的「殺手級」應用，產品質量越來越好、性能過剩等各種因素疊加，造成了如今的局面。

手機 5G 疫情

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