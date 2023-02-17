道指漲逾百點 但連三周收跌

由於居高不下的通膨和利率反彈繼續打壓投資者情緒，美股漲跌互見。路透

由於居高不下的通膨和利率反彈繼續打壓投資 者情緒，美股漲跌互見。

道瓊工業平均指數上漲129.84點或0.39%收3萬3826.69點。在Amgen和United Health分別上漲2.69%和2.41%的推動下，道指從盤中低點反彈。

史坦普500指數下跌11.32點或0.28%收4079.09點。那斯達克綜合指數下跌68.56點或0.58%收1萬1787.27點。能源是最大的禍首。Albemarle和Devon Energy分別下跌9.67%和4.29%，拖累史指。

10年期和2年期美國國債殖利率 觸及11月以來最高水平，在盤初打壓股指。

本周股指漲跌互見。道指本周收跌0.13%，連續第3周下跌，為9月來首見。史指全周下跌0.28%，連續第2周下跌。那指全周上漲0.59%。

隨著Fed 升息以抑制頑固的高通膨，投資人繼續擔心經濟和股市將如何保持堅挺。Fed理事鮑曼17日表示，在達 2%的通膨目標之前還有很長的路要走。

B.Riley首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我們一直處於股市和債市之間的拉鋸戰中。」雖然美債走勢暗示Fed將長時間維持偏高利率，但股市並未傾聽，仍在尋求軟著陸，「股票投資人似乎正在考慮再升息幾次，並期待暫停升息。」

16日主要股指下跌超過1%，因勞工部表示生產者物價指數(PPI )上月上漲0.7%，超出經濟學家的預期。

下周投資人將繼續關注財報季，觀察消費者趨勢的強弱。家得寶、沃爾瑪和Etsy定下周公布業績。

Nationwide CEO哈克特(Mark Hackett)在最新投資研究報告中表示，「在今年開局良好後，市場已經穩定下來，雖然對通膨數據缺乏反應或『好消息就是壞消息』的心態證明，與去年相比，市場面貌發生了巨大變化。」

他補充說，17日的交易將決定本周的總體方向，史指本周相對持平，「趨勢已經轉向風險資產類別，科技股和小型股領漲，而道指今年表現落後於史指，差距為1934年以來最大。」「然而，債券投資人仍處於被動狀態，10年期美國國債殖利率本周上漲0.16%至3.9%，為11月以來的最高水平。」

這種轉變對多頭來說是個好消息，他們相信經濟將比預期更強勁，以及市場對經濟、通膨數據或利率上升反應較弱。

瑞銀分析師索爾(Jay Sole)重申對Nordstrom 的賣出評級，聲稱該股情緒「看跌，且仍有下跌空間」。

在激進股東柯恩(Ryan Cohen)入股之後，Nordstrom的股價今年來已上漲近36%。索爾預計這家百貨公司在調降2023財年展望且投資人開始重新考慮其部位後，該股將回吐這些漲幅。

他預測該公司第1財季開局緩慢，這可能意味著其庫存水平仍需要「適當調整」。這讓Nordstrom不太可能提高其獲利能力，因為獲利率仍將面臨壓力。根據他的說法，消費者現在可能認為Nordstrom股價太高，並改至能提供更好價值的折扣店購物。

Nordstrom股價收跌0.86%。

摩根大通表示，C.H. Robinson的2023年走勢會很艱難。分析師歐森貝克(Brian Ossenbeck)將該股評級從中性調降至減碼。雖然產業前景有所改善，但這位分析師將鐵路擁堵費、卡車載運率周期和煤炭量列為2023年的不利因素。

富國銀行表示，Generac對其未來的前景可能過於樂觀。並將該股評級從加碼調降至持平，並指出這家發電機製造商可能達不到其激進的2023年財測。

Generac預計今年年底其營收將成長超過30%，但表示這可能是一座難以攀登的陡峭山坡。

DoorDash財報發布後漲勢被證明是短暫的，因為在開盤後該股的盤前漲幅迅速消散。 該股最後下跌7.55%。

根據FactSet的數據，DoorDash第4季營收同比成長近40%，調整後EBITDA的業績和財測超出預期。

然而，該公司的淨虧損較上年同期激增3倍。未納入EBITDA的員工配股也在2022年大幅上升。