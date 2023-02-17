比特幣漲破2.5萬元後回落 後市面臨三重夾擊

比特幣16日盤中上漲4.4%至25,248美元，為去年8月以來首次漲破2.5萬美元。(路透)

比特幣 16日短暫漲破2.5萬美元的關鍵價位，但支持者慶功的時間未能持續太久，因為17日盤中挫跌3.5%至23,674.27美元，而且後市還面臨技術線型出現「死亡交叉」、監管疑慮再起、聯準會 （Fed）官員發言展現鷹派立場等三大夾擊。

根據彭博資訊報價，比特幣16日盤中上漲4.4%至25,248美元，為去年8月以來首次漲破2.5萬美元，此後回跌。

不過，比特幣的50周移動均線已低於200周移動均線，出現「死亡交叉」，暗示未來仍有下跌壓力，儘管線圖分析師通常是看日移動均線。Miller Tabak +Co. 首席市場策略師馬利表示：「這從未發生過。可見比特幣漲勢如此之猛烈，以至於從沒在周線圖上見過死亡交叉。」

此外，美國證管會（SEC）16日控告TerraUSD穩定幣背後的公司Terraform Labs，再度引發監管機構打壓加密產業的疑慮，加上美國1月生產者物價指數（PPI）升幅意外強勁、Fed官員發表鷹派言論，帶動美債殖利率攀升，連帶拖累加密貨幣行情。

由於2.5萬美元附近是比特幣的阻力線，因此回落不令人意外。比特幣在2萬美元的整數關卡正下方還有個200日移動均線，提供支撐。

比特幣價格去年慘跌64%，寫下史上第二差的單年表現。今年以來，受市場押注聯準會（Fed）放慢升息步伐的提振，全球股市上漲，加密幣也走高。

愛馬仕投資 管理公司資深投資組合經理人基亞瓦隆指出，目前引領疫後行情的資產，包含風險性質較高的成長股、迷因鼓、加密資產，「這些資產今年來領漲的表現，對我來說的確是熊市上漲的跡象，而非牛市的開始」。