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股神老搭檔孟格最愛比亞迪 盛讚在中國遙遙領先特斯拉

編譯簡國帆／綜合外電
波克夏公司副董事長孟格。（美聯社）
波克夏公司副董事長孟格。（美聯社）

「股神」巴菲特的長期投資夥伴、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）點出美國電動車大廠特斯拉的關鍵弱點，指出特斯拉在中國電動車市場的銷售表現遠落於比亞迪，更形容比亞迪是他歷來最偏好的股票。

高齡99歲的孟格向CNBC說：「比亞迪在中國領先特斯拉的幅度...大到幾乎荒謬。」他15日也在Daily Journal的投資人會議上說，跟比亞迪相比是相形見絀，「我在波克夏幫助的事情都沒有和比亞迪一樣好，只有過一次」。

他說，巴菲特對比亞迪的初步投資現在「價值80億美元左右，或許是（90億美元），這個報酬率很不錯」。比亞迪已為波克夏帶來豐厚報酬，波克夏在2008年9月首度買進比亞迪約2.2億股，比亞迪股價過去十年暴漲超過600%。

他說：「以比亞迪目前股價來看，小小的比亞迪價值超過整家賓士公司，比亞迪不是便宜的股票，但另一方面，這是一家非常傑出的企業。」他也感謝喜馬拉雅資本公司創辦人李祿把他介紹給比亞迪，並說比亞迪執行長王傳福是少見人物，形容他是天才與工作狂。

孟格在被問到他比較喜歡投資特斯拉還是比亞迪時，他說這不難回答，「特斯拉去年在中國兩度降價，比亞迪還漲價，我們是直接的競爭者，比亞迪在中國領先特斯拉的幅度...大到幾乎荒謬」，「比亞迪去年在中國的汽車事業稅後賺了超過20億美元，這很不可思議」。

孟格長期以來也形容特斯拉執行長馬斯克才華洋溢且「獨特」，之前還說馬斯克在汽車事業的成就是「小奇蹟」，他15日說：「我沒有買特斯拉，我也沒有放空特斯拉。」

特斯拉 波克夏 投資

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