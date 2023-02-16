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憂Fed再升息 道指跌431點

Fed雙鷹暗示可能重返大幅升息 交易員開始押注3月升2碼

編譯季晶晶／綜合外電
聖路易斯聯準銀行總裁博拉德16日暗示，未來可能支持擴大升息幅度。(路透)
聖路易斯聯準銀行總裁博拉德16日暗示，未來可能支持擴大升息幅度。(路透)

兩位聯準會最鷹派官員均表示2月會議上有升息2碼的理由，他們暗示未來可能支持擴大升息幅度。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）16日說，她認為本月稍早再次升息2碼的理由充分。她還補充表示，利率需要繼續向限制性水準邁進以遏制物價上漲壓力，聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）也呼應她的觀點。兩人均認為，只要經濟條件許可，決策者不該排除擴大升息的可能性。

梅斯特和博拉德雖參與對貨幣政策的討論，但兩人今年都沒有投票權。

博拉德16日在演講後告訴記者：「我的總體判斷是，對抗通膨將是一個漫長的過程。」 他希望聯準會儘快將政策利率提高到5.375%。

梅斯特說：「就目前而言，經濟數據並沒有改變我的觀點，我們需要將聯邦資金利率提高到5%以上並保持一段時間。事實上，在兩周前的會議上，不管金融市場對我們的預期如何，我個人認為從經濟角度而言有充分理由支持升息2碼，這將使目標利率區間的上端達到5%」。

博拉德強調，「即使經濟持續成長且勞動市場走強，升息可透過將通膨預期維持在低檔，進而幫助確立2023年通膨率下滑趨勢」。

交易員開始押注聯準會可能會在3月舉行的下一次政策會議上恢復大幅升息。在梅斯特講話後，隔夜指數交換合約目前消化的3月會議政策緊縮幅度約為29個基點。

有一單突出的交易是對有擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨看跌期權37.5萬美元的押注。該產品與聯準會的基準利率密切相關，彭博分析發現如果決策官員下月選擇升息2碼，這筆交易將淨賺900萬元。交易員還押注利率波動上升，其中包括一筆1150萬美元的跨式SOFR期權。

自2022年3月以來，聯準會已連續八次升息，包括兩次上調2碼和四次上調3碼。聯準會以往通常選擇升息1碼，本月會議的升息幅度被視為是從1980年代初以來最激進緊縮回歸常態。但2月1日決策以來公布的經濟數據，包括周四高於預期的PPI，都升高最終利率高於預期以及重返大幅升息的風險。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特16日說，她認為2月初利率會議再次升息2碼的理由充...
克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特16日說，她認為2月初利率會議再次升息2碼的理由充分。(美聯社)

升息 利率 聯準會

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