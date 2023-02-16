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憂Fed再升息 道指跌431點

記者張大仁／即時報導
特斯拉在召回汽車後跌5.69%，給史指帶來壓力。美聯社
特斯拉在召回汽車後跌5.69%，給史指帶來壓力。美聯社

在另一份火熱的通膨報告和申請失業救濟金人數下降，代表經濟在即使Fed升息的情況下仍保持堅挺後，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌431.2點或1.26%收3萬3696.85點。史坦普500指數下跌57.19點或1.38%至4090.41點。句斯達克綜合指數下跌214.76點或1.78%收1萬1855.83點。

微軟和迪士尼對道指的跌幅貢獻最大，分別下跌2.66%和3.12%。特斯拉在召回汽車後跌5.69%，給史指帶來壓力。

16日公布的另一項通膨指標1月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.7%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.4%。根據勞工部的報告，截至2月11日當周，首次申請失業救濟金人數意外下降。

在這兩項數據發布之前，1月消費者物價指數(CPI)和零售銷售報告均高於預期，這代表Fed可能需要進一步努力抑制通膨。

摩根史坦利模型投資組合構建主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「本周的兩個通膨數據都顯示通膨具有粘性，而且這場鬥爭還沒有結束，尤其是考慮到今天的PPI數據是自去年初夏以來的最高月增幅。」

他補充說，申請失業救濟金人數下降代表勞動市場仍然緊張，「隨著未來幾個月Fed鴿派立場的希望消退，市場稍作喘息應該不足為奇。」「最重要的是，投資人應該意識到通膨可能不會像許多人希望的那樣迅速回到正常水平，隨之而來的可能是更大的波動。」

聖路易斯Fed行長布拉德在上次會議上力主升息50個基點的評論，可能會在3月出現，這也對股市構成壓力。克利夫蘭Fed行長梅斯特也表示支持更大幅度的升息。

道指可望連續第3周收跌。史指目前本周持平，那指可望小幅上漲。

投資人還將繼續關注企業財報，以尋找有關消費者實力的跡象。DropBox、DoorDash和DraftKings都在盤後發布財報。

根據高盛本周的報告，經濟背景對某些市場領域的影響將大於其他領域。16日公布的一系列經濟數據似乎正在喚起投資人對經濟衰退的擔憂，包括費城Fed指數下跌、美國房市動能不佳、高於預期的PPI以及強於預期的零售銷售。

報告指出，這些「代表與高通膨的鬥爭仍在繼續，Fed仍有更多工作要做」，「在此背景下，10年期美國國債殖利率正在攀升，目前達3.85%，較一個月前高出30個基點，給非必需消費品和資訊科技等一些長期和成長的產業帶來進一步壓力。」

聖路易斯Fed行長布拉德表示，他在上次會議上推動更高的利率增幅，並且可能即將就會看到更激進的舉措。

在1月31日至2月1日的會議上主張升息0.5個百分點的他表示，不排除在3月會議上再度推動相同升幅。

《路透》報導，布拉德在田納西州的一場演講中表示：「我主張升息50個基點，我認為應該盡快達到委員會認為足夠嚴格的利率水平。」

克利夫蘭Fed行長梅斯特也表示，她希望升息幅度高於聯邦公開市場委員會(FOMC)批准的25個基點。梅斯特和布拉德今年都不是FOMC具投票權的委員。

布拉德補充說，即使最近通膨數據走高，但他認為更大的經濟趨勢正在走向通貨緊縮，「部分原因是Fed在2022年提前實施政策，相對於市場通膨預期指標已相對較低。」

他補充說：「即使通膨持續成長和強勁的勞動市場，持續提高政策利率也有助於在2023年鎖定通貨緊縮趨勢，方法是將通膨預期保持在較低水平。」

本周發布的1月CPI和PPI漲幅都超過預期。布拉德承認通膨仍然過高，但表示即使經濟持續成長且勞動市場強勁，但較高的利率將可抑制通膨，「這些因素可能結合起來使2023年成為通貨緊縮的一年。」

根據美國商銀的數據，Analog Devices在經歷穩健的第4季和今年的開局後仍有成長空間。

分析師艾亞(Vivek Arya)將這家半導體公司的目標價從215元調升至每股230元。

指數 升息 殖利率

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道瓊早盤跌逾300點 PPI意外勁揚 提高Fed升息機率

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