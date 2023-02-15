巴菲特搭檔孟格談Costco股票：我完全著迷

波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。(路透)

億萬富豪投資家孟格(Charlie Munger)在他旗下Daily Journal 股東年會上重提他對好市多 （Costco ）喜愛之深，「我愛好市多的一切，我是完全著迷，我不曾賣過一張股票」。

孟格是Daily Journal董事長，也是老友巴菲特旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）副董事長。他也從1997年擔任好市多董事至今。

孟格去年在Daily Journal 股東年會也說：「但願美國所有東西都能像Costco一樣運作得這麼好。那真是全民之福。」

波克夏已於2020年出脫對Costco的全部持股，賣掉所持有的430萬股。但孟格個人仍保留持股。2022年11月為止，孟格直接持有約18.7萬股，按目前市值約9500萬美元。

就個人持股來說，孟格持有Costco股票僅次於Costco執行長傑利尼克（Craig Jelinek）的19.6萬股。

傑利尼克曾表示，孟格是Costco多年來重大的資產，不單因為他出了名的機智，也因為這樣的智慧一直受到重視。

傑利尼克去年12月接受雅虎財經（Yahoo Finance）訪問時說：「我能跟查理（孟格名）分享很多故事，查理擁有過目不忘的記憶。」