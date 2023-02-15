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巴菲特老戰友孟格：台積電是地表最強半導體公司

編譯葉亭均／綜合15日電
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。(路透)
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。(路透)

巴菲特的「老戰友」、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）15日形容台積電是「地表最強半導體公司」，也淡化台灣遭入侵的風險，理由是台灣「不再是小菜一碟」。他也說，中國依然是投資人的首選機會，與特斯拉相比，他更看好大陸電動車廠比亞迪。

現年99歲的孟格15日在媒體Daily Journal公司的年會花了2個多小時回答提問，該公司是家洛杉磯報紙出版商和法院軟體供應商，孟格曾擔任該公司董事長長達45年，目前仍是董事。孟格從1978年來也一直擔任波克夏公司副董事長，與同為億萬富豪的巴菲特密切合作。

孟格在年會中提到，台積電是「地表最強半導體公司」，但他沒有解釋波克夏上季拋售台積電ADR持股的原因。波克夏在去年第3季耗資41億美元買進台積電ADR，卻在第4季大砍86%持股，消息在14日隨著13F報告曝光，令外界百思不得其解。

孟格長期以來一直看好中國，在提到中國國家主席習近平和即將屆滿一年的俄烏戰爭時，他淡化了對中國可能入侵台灣的疑慮。

孟格說：「中國領導人是一個非常聰明、務實的人。俄羅斯入侵烏克蘭，因為它看起來像小菜一碟（cakewalk）。我認為台灣不再像是小菜一碟。」

孟格說，這有助於投資人在中國的前景，因為「比起在美國，你可以在中國以更便宜的估值購買更好、更強大的公司。」他說，在比亞迪不斷漲價的同時，馬斯克的特斯拉卻在降價，這使得比亞迪「在中國超前特斯拉這麼多，這是近乎荒謬的」。

另外，孟格也加倍強調他最近在華爾街日報發表的社論，呼籲美國政府仿效中國，禁止加密貨幣，並說「反對我立場的人是白癡」。去年，加密產業幾家知名企業破產，引發幣圈風暴。

孟格說：「我為我的國家感到羞恥，有這麼多人相信這種垃圾，而且政府還允許它存在。那是完全、絕對是瘋狂而愚蠢的賭博。」

波克夏 台積電 特斯拉

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