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中國偵察氣球事件挑動敏感神經 美企加快分散供應鏈

編譯葉亭均／綜合外電
疑似是中國的偵察氣球遭美擊落，引發美國企業憂心供應鏈面臨不確定因素增加。（路透）
疑似是中國的偵察氣球遭美擊落，引發美國企業憂心供應鏈面臨不確定因素增加。（路透）

美中為「疑似偵察氣球」在北美被射落而關係緊張，一些仰賴中國製造的美國大型貿易協會的代表因而敦促成員企業加強讓供應鏈多元化。

CNBC網站報導，全美零售協會（NRF）、美國成衣及鞋類協會與供應鏈管理專業協會（CSCMP）表示，偵察氣球引發的美中緊張升溫已導致成員企業新的疑慮，企業多年來早已對前總統川普和現任總統實施關稅措施，以及中國因清零政策引發的停工憂心不已。

NRF供應鏈與海關政策副總裁戈爾德表示：「美中貿易關係持續緊張，凸顯出供應鏈分散化的必要性。從關稅到新冠疫情再加上其他挑戰，零售業者正尋求機會將供貨來源多元化，確保供應鏈有韌性能滿足消費者需求。」

值此之際，一位白宮高層官員表示，美國在本月初擊落一個中國的偵察氣球後，迄今還沒有任何證據顯示自從10日到目前擊落的三個物體是中國偵察氣球計畫的一部分，情報單位還不能排除是商業或研究氣球的可能性。但此事也凸顯中國的偵察氣球事件尚未落幕。

最新數據顯示，企業大量將製造遷往越南與菲律賓等國家。許多企業也擁抱修訂後的美墨加協定（UMSCA），把更多製造業務遷回北美。

CSCMP的執行長巴薩表示：「我們見到成員企業在受惠於美墨加協定的範圍尋求建立供應量能的步調加快。供應鏈主管正尋求轉往加拿大與墨西哥，以降低風險，並以更好的方式服務美國。其他則轉往歐盟、越南、南韓與印度等替代國家，一些則是把作業遷到美國。」

巴薩說，這些行動並非是草率的，要評估調整製造業務的地點時，得評估一連串標準，包括技術的可得性和具有能力的勞工、基礎建設、可靠性和品質都是必須擁有的條件。

美國成衣及鞋類協會執行長拉瑪爾表示，要離開中國的門檻很高，因為該國依然是重要的貿易夥伴，涉及材料、產品到技能組合。雖然美中緊張情勢強化考慮分散供應鏈的理由，但不是加速遷移產線的原因。

供應鏈 氣球 越南

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