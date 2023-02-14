「大賣空」貝瑞上季大買中概股 敲進阿里巴巴與京東

電影「大賣空」的真實主角貝瑞。（Getty Images）

根據最新出爐的證券申報文件，在中國1月重啟邊境 之前，電影 「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry）與多檔避險基金已大舉押注中企股票 ，其中，貝瑞新敲進電商巨擘阿里巴巴和京東的股票。

13F文件顯示，貝瑞上季新買進7.5萬股京東ADS，以及新增5萬股阿里巴巴ADR。貝瑞因在2008年金融危機前做空美國房地產而一戰成名，作家麥可路易斯（Michael Lewis）以他為原型在2010年出版了書籍「大賣空」（The Big Short），五年後同名電影上映。

另外，知名避險基金Farallon資本管理公司也買進2,197,000股的阿里巴巴，Coatue Management買進4,796,186股阿里巴巴與1,221,551股的京東股票。

值此之際，美銀全球研究（Bank of America Global Research）的數據顯示，中國重新開放促使流入新興市場股市的資金達到創紀錄水準，並帶動從原油到歐洲精品製造商等各種資產上漲，因為投資人預期需求將復甦。

中國在12月開始採取措施終結新冠清零政策，1月初正式重新開放邊境。

中國股市上證綜合指數今年迄今累計上漲6.6%，表現略遜於美股指標標普500指數同期7.9%的漲幅。

避險基金經理人向美國證管會（SEC）提交的13F文件是揭露基金在上季末持有的資產情況。