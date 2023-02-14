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除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

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除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

編譯葉亭均／綜合外電
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

投資大師巴菲特的波克夏公司上季除了大幅減持台積電ADR外，也大賣金融股，但加碼三檔股票，包括蘋果、媒體業者派拉蒙全球與建材製造商路易斯安那太平洋公司。

根據14日提交的13F報告，波克夏去年第4季將台積電ADR大砍86%至829萬股，遠低於第3季新建倉的約6000萬股，持股價值剩下6億1770萬美元。

另外，波克夏也大賣金融股，將紐約梅隆銀行持股減碼60%至2510萬股，持股價值剩下11.4億元，同時幾乎出清美國合眾銀行（U.S Bancorp），大砍90%至剩下2.91億美元，並且小幅減碼車貸服務業者Ally Financial。波克夏也減持遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），減碼12%，但依然是該公司第九大持股部位。

波克夏上季加碼原本就持有的三檔股票，包括再增持第一大持股部位蘋果公司的股票，買進約33.3萬股，總持股價值為1163億美元。蘋果股價在去年第4季走跌，最高從9月初的163.43美元，11月初曾跌至134.87美元，反映巴菲特可能逢低加碼。

派拉蒙全球公司（Paramount Global）上季最獲波克夏買盤青睞，截至12月底，波克夏加碼買進240萬股派拉蒙的股票，價值逾4,000萬美元。

波克夏也加碼建材製造商路易斯安那太平洋公司（Louisiana-Pacific），持股提高22%，使得總價值達4.17億美元。

波克夏 股票 股價

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