通膨高於預期 道指跌156點

在1月消費者物價指數(CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後，美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌，回吐早盤的漲幅。美聯社

在1月消費者物價指數 (CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後，美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌，回吐早盤的漲幅。

道指下跌156.66點或0.46%收3萬4089.27點。史坦普500指數下跌1.16點或0.03%至4136.13點。那斯達克綜合指數收復早盤跌幅，收漲68.36點或0.57%至1萬1960.15點，受特斯拉和輝達等科技股分別上漲7.51%和5.43%的提振。

美國國債殖利率 小幅走高，6個月期美國國債殖利率收於5.022%，為2007年7月以來首次站上5%。

居高不下的通膨數據導致股市下滑。1月CPI月增0.5%，年增率6.4%。 根據《道瓊》的調查，這略高於經濟學家對一籃子商品和服務預期的月增0.4%和年增6.2%。此外，12月的CPI數據被修正為略微上升而非下降。

在CPI公布之前，摩根大通交易部門預測，6.4%至6.5%的年增率將導致史指下跌約1.5%。摩根大通預測，這比年增率超過6.5%的最壞擔憂要好，通膨加速可能導致史指下跌2.5%。

CPI報告基本上優於人們的擔憂，但同時不太可能導致Fed放棄緊縮政策。

摩根史坦利全球投資 模型投資組合建設主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「雖然CPI數據沒有出現重大意外，但它提醒人們，雖然通膨已經見頂，但可能還需要一段時間才能看到它溫和至正常水平。」

他補充指出，「問題仍然是，在勞動市場像目前這樣緊俏的情況下，通膨是否能夠降至Fed的目標水平。」「這可能是軟著陸的秘訣，但Fed何時會放棄升息以及勞動市場是否會失去韌性還有待觀察。」

除了CPI之外，投資人還關注財報以了解消費者的健康狀況。卡夫亨氏、波士頓啤酒和DoorDash都將在本周發布財報。

股指基本上擺脫了高於預期的CPI報告影響，部分原因可能是投資人在2月上半月抱持謹慎態度。

Strategas的ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的報告中表示，「在2月1日的聯邦公開市場委員會會議(FOMC)後，股票ETF創下強勁的流入表現：淨流入66億元；但之後的數據基本上沒有活力。這證明了截然不同的市場環境：改善的股價趨勢與深度倒掛的殖利率曲線；這一點也反映在今年年初至今的總股票流動水平低於往年方面。」

Strategas數據顯示，自2月1日以來，SPDR史指ETF的資金流出超過50億元，而能源特選部門ETF資金流出6.34億元。

索恩指出，「在產業面，即使龍頭股如埃克森美孚和BP創下新高，但能源產業ETF繼續出現資金外流，而即使是科技和方舟創新ETF的實力也尚未顯示出太大的吸引力；這兩個領域在2023年至今都出現資金外流。」

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡利許(Joseph Kalish)在一份題為《債券的熊市案例》報告中不認為之前判定的殖利率曲線會再陡峭，如今反而關注「全球成長加速將使另一種可能正在成真」。

他表示，面對更高的債券價格和更低的殖利率，至少存在3個不利因素：「勞動市場緊張、債券供應增加以及相對估值不佳。」

事實上，債券投資人有可能在2022年「已經出現軟著陸」。現在，住房活動可能觸底反彈，「非住宅投資也可能回升，因為消費者和企業信心增強以及全球成長前景改善。事實上，隨著衰退討論的消散，經濟可能會重新加速。」

Ameriprise首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示，即使1月CPI報告顯示通膨今年放緩，但這可能不足以改變Fed的升息路線。

他表示，投資人應該預期Fed會從現在開始繼續升息，即使這不是交易員一直希望的結果。