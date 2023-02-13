索羅斯上季趁低加碼特斯拉 也敲進女股神的ETF

億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金管理公司在去年底已搶進投資 美國公司債，趁著固定收益證券的收益率攀抵多年高點之際進場；在股票 方面則是加碼特斯拉 、派樂騰（Peloton），新建立二手車公司Carvana 、通用汽車與多檔加密貨幣公司持股，出脫Zoom與推特。

根據13日出爐的監管文件，索羅斯基金管理公司買進2.55億美元的iShare iBoxx $ 投資級公司債ETF。這檔ETF如今占該公司第三大投資部位、規模57億美元美股投資組合的4.4%。

在聯準會積極升息後，富豪與資產經理人持續湧進債市，希望受惠於攀抵多年高點的收益率。美國基準的10年期公債殖利率去年10月曾攀抵4.3%，為2007年來最高水準。

債券價格近月來已反彈回升，因投資人押注經濟成長減緩和通膨消退可能促使聯準會結束緊縮政策的行動。索羅斯持有的這檔規模367億的ETF，從自第3季末以來已上漲6.8%。

加碼特斯拉、出清推特與Zoom

在股票方面，儘管特斯拉股票價格在去年大跌，但索羅斯在年底逢低加碼，上季增持特斯拉242,399股，加碼幅度約270%，使得該基金的特斯拉整體持股提升至332,046股。當時，正值愈來愈多分析師對特斯拉執行長馬斯克在去年10月收購推特而分心感到挫折。

索羅斯的基金上季不但加碼特斯拉，還買進50萬股「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟創新ETF（ARKK），該檔ETF價格在2022年全年大跌，最大持股部位是特斯拉。

不過，就在馬斯克去年底準備執掌推特之際，監管文件顯示索羅斯在去年第4季出脫了推特的持股，同時也出脫在疫情高峰時期股價暴漲的視訊會議軟體公司Zoom持股。

敲進多檔加密貨幣公司股票、金融股與汽車股

另外，索羅斯上季也買進其他多檔股價重挫的企業股票，包括830萬股健身器材公司派樂騰（Peloton）股票，加碼幅度近370%；新增二手車公司Carvana與叫車業者Lyft的持股，也加碼Uber股票。

索羅斯也對加密貨幣公司展現出興趣，此前規避風險的投資人遠離了這塊領域。索羅斯基金管理公司新增近4,000萬股的Marathon數位控股公司，買進1720萬股的Block公司股票，少量買進支持加密貨幣的銀行Silvergate Capital Corp，也加碼買進MicroStrategy的股票。

監管文件也顯示，索羅斯新增大型金融業者的股票，包括Capital One Financial、花旗集團與Discover Financial Services；在汽車股方面，將福特汽車持股提高6.4%至8300萬股，也買進50萬股的通用汽車。