押寶通膨放緩 道指漲376點

本周投資人將獲得更多通膨數據。1月消費者物價指數(CPI)報告將於14日發布，顯示在Fed升息情況下物價上漲是否放緩。圖為一名紐約市民在超市購物。(美聯社)

在期待14日的關鍵通膨報告之前，美股走升，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數在創下近兩個月來最嚴重的單周跌幅後，重新站穩腳跟。

道瓊工業平均指數上漲376.66點或1.11%收3萬4245.93點，創2月最佳單日表現。史指上漲46.83點或1.14%收4137.29點。那指上漲173.67點或1.48%收1萬1891.79點。

微軟領漲道指，上漲3.12%。Nike和Salesforce各上漲2.4%左右，也提振了道數。英特爾上漲2.7%。

本周投資人將獲得更多通膨數據。1月消費者物價指數(CPI)報告將於14日發布，顯示在Fed升息 情況下物價上漲是否放緩。

到目前為止，投資人似乎押注14日公布的強勁CPI數據將顯示通膨正在降溫，Fed升息可能即將暫停或轉向。

瑞士信貸分析師法瑞斯(Ray Farris)在最新報告中表示：「預計本季工業生產復甦和通膨下降的金髮姑娘式組合，有助於提振風險偏好和股票。」

然而，這種提振可能會在夏季消散，尤其是在Fed升息的落後影響收緊全球金融狀況的情況下。

另一方面，如果14日的CPI報告未達標，則可能代表Fed將進一步升息，從而給股市帶來下行壓力。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「市場開始意識到令人欣慰的通貨緊縮故事比預期的要複雜得多。」

財報季最後一站也在本周繼續，可口可樂、萬豪、思科、馬拉松石油 和派拉蒙全球。瑞士信貸指出，至今為止，企業財報業績差於預期，使今年成為20多年來不含經濟衰退時期最糟的財報季。

三大主要股指上周收跌。道指下跌0.17%；與此同時，史指下跌1.11%，以科技股為主的那指下跌2.41%，創12月以來的最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾表示對抗通膨還有很長的路要走。他還指出，如果通膨數據沒有減弱，利率上升幅度可能超過市場預期，這在一定程度上扭轉了之前對升息將很快緩解的樂觀情緒。

能源股下滑，拖累該類股在大盤上揚之際走低。

能源礦產股是道指、史指和那指中表現最差的類股。EQT公司、康菲石油和馬拉松石油等石油和天然氣公司是最大拖累個股。

根據Evercore ISI的數據，隨著房市「快速復甦」，Zillow Group股價可能會自此上漲40%以上。

分析師馬哈尼(Mark Mahaney)在12日的報告中寫道：「我們幾乎作出了宏觀預測，相信房市若非已經開始復甦，就是很快就會復甦。」

福特宣布將與中國公司寧德時代(CATL)合作，在密西根州投資35億元建設電池廠，但政壇反對福特與該公司的合作關係。

福特指出，該廠預計將於2026年開業，雇用約2500名員工。

福特股票上漲2.91%。

對於放空特斯拉的對沖基金來說，過去一個月月並不好過。

S3 partners編製的數據顯示，過去30天對沖基金在放空特斯拉時損失了75.6億元市值。這是放空榜單上損失次多的蘋果公司的2倍多。

S3指出，放空蘋果的對沖基金在過去一個月損失超過26億元。即使再上放空Coinbase、微軟和Lucid造成的損失相加，仍未達到做空特斯拉所造成的損失。

英國《金融時報》報導Meta可能會裁員更多後，股價上漲3.03%。

報導指稱，多個團隊在為另一輪削減人力預做準備，但在最終確定預算時暫時按下。去年11月，這家Facebook母公司宣布裁員約1.1萬人，占其員工總數的13%。

CEO查克伯格在本月的財報電話會議上表示，2023年將是Meta的「效率年」。

美國商銀分析師波斯特(Justin Post)表示，雖然報導沒有提供潛在裁員規模的細節，但他認為以該公司估計還有大約7.6萬名員工來看，「還有提高效率的空間」，代表人數仍比兩年前多很多，當時該公司擁有5.8萬名員工。

自2023年初以來，Meta已上漲近50%，收復了2022年64%跌幅的大部分。