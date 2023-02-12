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炒期貨翻車 中投資大戶實物交割蘋果1500噸 已賣300噸

記者葉文義／即時報導
中國一名資深期貨投資人近期炒作蘋果期貨翻車，最後硬著頭皮選擇實物交割，現已經賣出300噸現貨蘋果。(新華網)
中國一名資深期貨投資人近期炒作蘋果期貨翻車，最後硬著頭皮選擇實物交割，現已經賣出300噸現貨蘋果。(新華網)

最近一則「資深期貨大V炒蘋果期貨翻車」消息引發中國網友關注。據界面新聞聯繫上這一事件的主角林先生表示，他本來想「入市抄底」，沒想到變成「實物交割」，總共涉及1500噸左右現貨蘋果，目前已銷出300多噸蘋果，整件事情演變讓他直呼越來越「離譜」。

林先生表示，去年12月他與朋友大舉投資鄭商所上市的蘋果期貨，主要覺得當時的價格跌得不合理，後面肯定能漲上去，因此抱著「抄底」的想法就進場了。

當時蘋果期貨價格（每噸）已經跌到人民幣8000元以下，而交易所交割蘋果入庫的成本都要在人民幣8,500左右，他和幾個朋友認為這個價格不合理，也堅定地看好疫情鬆綁以後經濟是能夠恢復的，所以就進場抄底。

但沒想到的是，臨近交割期，蘋果期貨的價格也沒有上揚。林先生表示，如果要多單平倉，意味著可能要跌破所有的成本，對哪一方都不利，因此選擇了實物交割。

他表示，實物交割在鄭州商品交易所辦理。交易對手有多家，其中一家是百億私募敦和資管。辦理交割時，因為疫情處於高峰期，交易所、倉庫的工作人員都「陽」了，沒辦法正常交割，臨近春節時，林先生才拿到貨。

網傳總共有1000萬斤（5000噸）蘋果期貨變現貨交割。對此，林先生表示，據他瞭解，網傳的1000萬斤蘋果是12月份所有實物交割的蘋果數量，不是他個人的交割量。他和朋友處共有1500噸左右交割果。

他透露，目前線上線下總共已經銷出300多噸蘋果，線上銷售比例占到三分之一。線上是小部分，因為交割蘋果比較高級，價格不會太便宜，所以線上的話沒有價格優勢，線下走得較好，現在已經賣入高端超市。但他也表示，交割品電商零售應該是很創新的嘗試，「交易的盈虧不方便透露，目前期現總體上不虧。」

蘋果 疫情 投資

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