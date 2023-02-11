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前美林策略師：美股恐重摔30% 觸底回升只能等待明年

編譯湯淑君／綜合外電
前美林首席北美經濟學家羅森伯格警告，美股可能從目前價位摔落30%，也許聯準會（Fed）今年會降息，但美股由空翻多最快也是2024年的事了。 圖／路透
前美林首席北美經濟學家羅森伯格警告，美股可能從目前價位摔落30%，也許聯準會（Fed）今年會降息，但美股由空翻多最快也是2024年的事了。 圖／路透

前美林首席北美經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）警告，美國股市可能從目前價位摔落30%，也許聯準會（Fed）今年會降息，但美股由空翻多最快也是2024年的事了。

羅森伯格幾乎一年前就開始頻頻示警，提醒投資人Fed抗通膨是玩真的，所以只要通膨沒能大幅降下來，Fed還是會持續提高利率，這意味美國經濟衰退在劫難逃，美股距離觸底還早得很，投資人未來數月還有更多苦頭吃。

現任多倫多Rosenberg Research & Associates總裁的羅森伯格接受MarketWatch訪問時說：「衰退才剛開始。股市通常會在一波衰退的第六局或第七局觸底，到那時Fed寬鬆循環早已展開。」在Fed停下升息腳步、隨後開始降息之前，投資人必須先熬過一段不確定性加劇的時期。

好消息是，他預期Fed最快在2023年，就會中止升息循環甚至展開降息。壞消息是，他預估美股標普500指數可能比目前價位大跌30%，底部才會浮現，「大約在2,900點附近」觸底回升。

到那時，美股就會再度變得吸引人。但美股翻空為多是2024年的主題了。

如何安然度過2023年，並為2024年市況轉多做準備？羅森伯格建議，投資人在等待Fed貨幣政策從鷹轉鴿的過程中，投資操作重心也應轉向防禦型標的，包括債券、黃金和配息股。

投資 美股 降息

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