3股指本周收跌 史指近2月最差

比特幣創下去年11月以來最差單周表現。全周下跌6.6%，為去年11月11日下跌20.85%以來的最大單周跌幅。美聯社

史坦普500指數 雖小幅上漲，但仍創近兩個月來表現最差單周。

史指上漲8.96點或0.22%收4090.46點。那斯達克綜合指數下跌71.46點或0.61%收1萬1718.12點。道瓊工業平均指數上漲169.39點或0.5%收3萬3869.27點。

雖然道指收漲，但本周仍下跌0.17%。史指和那指分別下跌1.11%和2.41%，為去年12月以來表現最差單周。

Banríon Capital Management創始人西索(Shana Sissel)表示，投資人消化了最近的升息、經濟數據和Fed官員最近的評論。她說，這是盤中走勢變化的主因，因為投資人在預測Fed將如何對未來利率採取行動時改變了部位。

她指出，「市場出現一些混合訊號，我認為這就是波動性上升的原因。」「對於領先指標並沒有真正達成共識，讓你對接下來會發生什麼充滿信心。市場並不喜歡這樣。」

在發布令人失望的第4財季財報後，叫車平台Lyft下跌36.44%。在獲利和營收 低於分析師 預期後，Expedia也下跌8.55%。

這些是華爾街認為表現不佳上季最新財報。近70%的史指成分股公司已發布財報，其中約70%的公司業績超出分析師的預期。根據Earnings Scout的統計，與3年歷史平均水平79%相比，超出預期企業所占比率略低一些。

WTI以10月以來表現最好的一周收盤。全周上漲8.63%，創10月7日上漲16.54%以來的最強一周。也是3周以來的首見單周走升。

WTI收漲2.13%至79.72元，盤中觸及80.33元高點，為1月30日80.49元以來的最高水平。

瑞士信貸預計，在Yelp發布令人鼓舞的第4季財報後，其股價將會上漲近46%。

分析師Stephen Ju重申對該股的跑贏大盤評級。還將目標價從42元上修至45元，較該股9日收盤價上漲45.9%。

他在報告中指出，「雖然宏觀經濟疲軟，但由於Yelp服務廣告業務的韌性同比成長12%，總營收成長了15%，優於預期。」

這位分析師補充說，他看到「進一步釋出價值的持續機會，尤其是在其中小企業客戶群中」。

Yelp公布的上季營收和獲利基本符合分析師預期。根據Refinitiv的數據，該公司營收為3.09億元，略高於分析師預測的3.07 億美元。每股獲利28分，符合預期。

Yelp收漲3.21%。自2023年以來，該股已上漲17.5%。

展望下周，投資人已經準備好迎接最新的消費者物價指數(CPI)，以了解通膨是否會再次降溫。

該指數的1月指數將於14日公布。接受《道瓊》調查的經濟學家預測，總體CPI月增0.4%，年增6.2%。

Horizon Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示：「下周真的只關注一件事，那就是CPI。」

市場觀察人士還預計CPI數據將有助於決定Fed下一步的利率舉措。Fed上次升息1碼(25基點)，而Fed主席鮑爾指出通膨開始下降，但還有一段路要走。

巴克萊銀行分析師Emmanuel Cau表示，通膨數據可能會成為未來市場的催化劑。他在給客戶的最新報告中說：「我們認為，除了Fed的言論，通膨數據將決定市場未來走向。」

比特幣創下去年11月以來最差單周表現。全周下跌6.6%，為去年11月11日下跌20.85%以來的最大單周跌幅。

比特幣晚盤跌至2萬1640.62元。為1月20日2萬875.2元以來的最低水平。

Coinbase本周也暴跌21.95%，為5周內首次出現單周下跌，也是該公司2022年5月13日下跌34.58%以來最糟單周走勢。