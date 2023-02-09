谷歌領跌那指 道指挫250點

由於對Fed未來貨幣政策舉措的擔憂抵消了對最新一批企業財報的興奮情緒，美股收低，回吐早盤漲幅。美聯社

由於對Fed未來貨幣 政策舉措的擔憂抵消了對最新一批企業財報的興奮情緒，美股收低，回吐早盤漲幅。

道瓊工業平均指數下跌249.13點或0.73%收3萬3699.88點。史坦普500指數下跌36.36點或0.9%收4081.5點。那斯達克綜合指數跌幅最大，下跌120.94點或1.02%收1萬1789.58點。

三大指數在交易最後一個小時觸及盤中低點。盤中道指一度上漲超過300點，而史指和那指分別上漲0.9%和1.4%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說，「華爾街 總是無法保持樂觀情緒。」「部分交易員認為Fed將不得不採取比華爾街預期更多的緊縮措施。」

谷歌母公司Alphabet下跌4.39%，因投資 人對人工智慧(AI)領域日益激烈的競爭感到擔憂。Meta下跌3%，也拖累了以科技股為主的那指。

投資人最近一直在關注Fed的評論，在上周升息25個基點後尋找未來政策舉措的線索。Fed主席鮑爾7日表示，通膨正在降溫，但仍有很長的路要走。

與此同時，華爾街正處於財報季的中期。投資人希望深入了解企業在高通膨中的表現以及對未來表現的預期。在消費龍頭迪士尼和百事可樂公布正向財報後，股價一度走升。

迪士尼收盤下跌1.27%。在這家娛樂巨頭公布其串流媒體服務的訂戶損失低於預期，以及獲利和營收超出分析師預期後，盤中一度大漲。CEO艾格(Bob Iger)表示，他只想擔任該職位兩年。與此同時，激進投資客佩爾茲(Nelson Peltz)表示，在該公司公布重組計畫包括裁員7000人和重組部門後，他將結束代理權爭奪戰。

百事可樂上漲0.95%，得益於第4季獲利高於華爾街預期。

但是，即使最近表現不佳，但華爾街認為本財報季表現平平。FactSet數據顯示，在至今已公布財報的史指成分股企業中，近三分之二以近70%的業績超出分析師的預期。根據Earnings Scout的數據，這個比率低於79%的3年平均水平。

乙太幣晚盤下跌超過3%，因為投資人對有關美國可能打擊加密貨幣的傳言感到恐慌。

Coinbase CEO阿姆斯壯(Brian Armstrong)8日晚間在推特上發布了「關於美國證券交易委員會希望取散戶在美國的加密貨幣質押的傳言」。9日下午，報導指稱Kraken已同意關閉其加密貨幣質押業務以和解SEC的指控。

Coinbase下跌14.13%。

加密貨幣已經習慣了對政府壓制的恐懼、不確定性和懷疑。到目前為止，阿姆斯壯所說的謠言，真的就只是謠言。

投資公司Cowen在家裝公司即將發布的財報之前對家得寶和勞氏持懷疑態度，「我們對2022年第4季的每股獲利更加謹慎，因為我們預見企業的下行風險。我們還降低了家得寶和勞氏的2023年營收和獲利，預計初步財測會有所平衡，並且兩者近期都將在繼續如此展示。」

分析師拉克連科(Max Rakhlenko)在給客戶的最新報告中表示，在這兩支股票中，他更偏好家得寶，因為它的建築專業人士的市場越來越大。該股定於2月21日公布最新業績，而勞氏將於3月1日公布。

在第4季財報公布之前，ChargePoint Holdings是Cowen在電動車充電業的首選。

分析師達德(Gabe Daoud Jr.)在最新客戶報告中寫道：「更新的產品、運輸延誤的減少以及健康的大量訂單，支持該股創下又一季的強勁營收成長。」

他補充說：「即使2023年供應鏈和晶片短缺的風險可能持續存在，限制了整體車輛交車，從而限制了收費需求，但ChargePoint仍然是市場領導者，為所有垂直行業提供硬體 + 訂閱軟體解決方案。」

Cowen預計ChargePoint Holdings的營收成長將得到美國和加拿大2023年奔馳充電網絡的支持。

達德將該公司目標價定在20元，較8日收盤價上漲64.2%。在過去12個月下跌10.35%之後，該股今年來已上漲近30%。