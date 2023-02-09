美國消費需求減 海運量也減 中國廠過完了年不急復工

玩具商Basic Fun執行長 Jay Foreman 告訴CNBC，他們在中國的20家合作廠商已通知員工，農曆年後不急於返工。(歐新社)

中國解除新冠肺炎疫情 管制已有兩個月，但對於若干接外銷訂單的中國製造業來說，即使過完了農曆年仍未完全復原，反映美國由於通膨高漲，需求已開始下滑。從海運運量來看，恐怕本月難見復甦。

玩具商Basic Fun執行長 Jay Foreman 告訴CNBC，他們在中國的20家合作廠商已通知員工，農曆年後不急於返工。

由於美國通膨高漲下，零售商 去年上半年的龐大庫存還有待消化。Basic Fun 主要產品有 Care Bears 彩虹玩具熊和 Tonka 玩具車。

Foreman 告訴CNBC，「我問過的工廠，每一家都說今年雇用的人少於去年」。不過他預測美國下半年需求將回溫。

依據中國海關數據，中國賣到美國的玩具、遊戲運動用品占對美出口總額約 6%，其中玩具的部分略為下降。

不過，Asia Pacific 顧問公司合夥人 Johan Annell 告訴CNBC，零售類幾乎所有非必需性消費品都受到嚴重打擊，這是高庫存和需求下降的綜合結果，消費性電子產品的情況也有類似情況。

亞洲運往美國的海運貨櫃量去年底已開始下滑，也反映美國家庭對玩具和家具在內非必要消費品需求下滑之勢，之主要反映從中國發貨海運量的拖累，中國製的產品在農曆新年假期前的需求也不如往常。

據美國物流數據機構 Descartes Datamyne 統計，自亞洲運往美國的20呎貨櫃（TEU）12月共計131萬只，較上年減少23%，已連續三個月出現超過20%的頹勢。

家具外銷從去年夏季即開始下滑，12月衰減28%；玩具外銷去年最後三個月每個月都衰減約50%，第4季規模尚且不如2019年的水準。

海洋網聯船務（ONE）集團主管表示，因應美歐訂單減少，部分陸廠假日停工的時間比往常更久，要回復正常也可能要花一段時間。海運業人士表示，海運2月也不太可能復甦。

海運運價也因此走低，上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）美西線每40呎貨櫃跌1月13日止一周跌到1,378美元，是2020年3月來的谷底。