擔憂財報獲利 史指下跌逾1%

迪士尼的獲利能力超出其權重，2023年的成長空間為25.6%。圖為佛州迪士尼世界魔法王國。美聯社

美股下跌，因投資 人將注意力重新放在最新一批企業財報上。華爾街 還繼續評估Fed未來政策舉措的前景。

道瓊工業平均指數下跌207.68點或0.61%至3萬3949.01點。史坦普500指數下跌46.14點或1.11%收4117.86點。那斯達克綜合指數下跌203.27點或1.68%收1萬1910.52點。

Chipotle下跌4.96%，因其最新業績營收和獲利未達預期。Lumen Technologies下跌20.92%，該公司第4季虧損31億元，並給出低於華爾街預期的全年業績財測。

與此同時，CVS和Uber因獲利高於華爾街預期而分別上漲3.47%和5.29%。

根據Refinitiv的數據，2023年第1季史指成分股中有42家公司發布負面獲利財測。與此同時，8家發布了正向的財測，而其他許多企業沒有改變其財測或一開始就發布任何財測。持負面財測預期的公司所占比例高於歷史平均水平。

Refinitiv表示，在至今已公布第4季財報的297家史指公司中，約有69%超過分析師 預期，即使由於對經濟健康狀況的擔憂加劇，許多分析師降低對當季的預期。超過27%的公司未達到分析師對當季的普遍預期。

Apollon Wealth Management資訊長史騰納(Eric Sterner)表示：「這個財報季充其量只是低於平均水平。」「升息需要時間來影響獲利。現在我們開始看到這一點。」

谷歌母公司Alphabet下跌7.68%。與財報無關，而是由於擔心人工智慧領域競爭加劇，

大盤的下跌也是與7日漲勢的轉變，7日的漲勢主要受Fed主席鮑爾表示通膨已開始放緩的言論推動。他重申了上周在FOMC新聞發布會上發表的言論，進一步強化了投資人對Fed會很快暫停或轉向降息的希望。

IndexIQ資訊長布魯諾(Sal Bruno)表示：「如果想成『我們要跟著Fed走向何方？』，就會是一種持續的陰陽關係。」「我們應該預期會有很多波動。」

巴克萊銀行指出，高階購物者的商品支出「急劇下降」，而折扣購物者的商品支出仍保持韌性。該行在7日的報告中指出，「正如美國巴克萊信用卡交易數據所暗示的那樣，高階購物者正在減少商品支出。」「這體現在同比成長，也體現在經季節性調整後的環比成長中。」

該公司指出，自10月左右以來，精品購物者的總支出同比增幅已降至負值。最近這些下降速度加快，截至1月25日，同比成長率下降7%。相較之下，上季折扣購物者的商品支出保持不變，「11月底和12月底同比略有負成長，但在新的一年恢復正成長。」

該公司將精品消費者確定為Williams-Sonoma、Neiman Marcus、Bloomingdale's等高階零售商的購物者。與此同時，折扣購物者通常在Dollar General、Family Dollar和Ross Stores等零售商處購物。

可以肯定的是，巴克萊銀行指出，許多信用卡用戶不屬於任何一個類別，因為他們可能在兩個類別的零售商處購物，也可能根本不從任何一個類別購買。

分析師對Chipotle Mexican Grill的長期發展軌跡保持樂觀，即使這家墨西哥捲餅連鎖店的營收和獲利未達預期。

Chipotle將第4季的失利歸因於客戶縮減支出，並列舉了表現不佳的限時菜單項目以及與去年推出的牛胸肉的強硬對比。同店銷售成長也不如人意，僅增加5.6%，低於StreetAccount估計的6.9%和Chipotle自己在10月時的預測。

花旗分析師托爾(Jon Tower)表示，雖然第4季業績不佳可能會在短期內對股價構成壓力，但通膨壓力的緩解和單位成長加速代表這是投資人應該買入的弱勢股票。

根據Daiwa的數據，迪士尼的獲利能力超出其權重，2023年的成長空間為25.6%。

Daiwa分析師基斯(Jonathan Kees)表示，該公司不斷改進的串流媒體部門Disney+以及主題公園遊客人數可能增加顯示其本益比表現出色。

他在最新客戶報告中寫道：「我們認為迪士尼可望在未來幾個財年及以後實現強勁的獲利增長和現金產生。」