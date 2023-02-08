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ChatGPT爆紅市場嗨翻 巴隆：當心兩種AI投機泡沫

編譯湯淑君／綜合外電
去年年尾，OpenAI的聊天機器人ChatGPT推出，激起投資人對這領域莫大的興趣，也炒熱AI概念股和相關加密幣行情。路透
去年年尾，OpenAI的聊天機器人ChatGPT推出，激起投資人對這領域莫大的興趣，也炒熱AI概念股和相關加密幣行情。路透

投資人最近爭先恐後搶搭人工智慧（AI）獲利列車，市場上再度燃起投資狂熱。巴隆周刊（Barron's）報導指出，AI投資正熱得冒泡，華而不實的泡泡正高漲到顛峰，從投資人大舉押注跟AI沾上邊的小型投機股和加密幣，即可見一斑。

去年年尾，OpenAI的聊天機器人ChatGPT推出，激起投資人對這領域莫大的興趣，也促使科技大咖紛紛投入AI武器競賽。微軟公司不僅投資OpenAI，還打算運用ChatGPT在網路搜尋市場，逼得Google母公司Alphabet和中國大陸科技巨人百度（Baidu）不甘示弱，也立即推出各自的聊天機器人。

這三大咖，以及IBM、輝達（Nvidia）等科技公司，或許都有爭霸AI市場的架勢，但投資人此刻卻一窩蜂尋覓股性更活潑、可能提供更大投資報酬的小型AI概念股，像是C3.ai、BigBear和SoundHound，行情都水漲船高。

加密幣投資人也熱血沸騰起來，仗著數位資產年初大漲的氣勢（比特幣數周內就飆漲40%，小型加幣漲勢更兇悍）乘勝追擊，AI概念加密幣的表現特別耀眼。

由數據公司CryptoSlate編製、由73種AI相關加密幣所組成的指數，光在過去七個交易日就狂漲87%，有些代幣飆升幅度更大得令人羨慕。

Singularity NET協助在區塊鏈上把AI服務轉化為搖錢樹，年初至今已飆升675%。專事記錄區塊鏈AI資產產權的Artificial Liquid Intelligence（ALI）同時期暴漲500%。Fetch.ai今年初以來也大漲逾200%，顯示該公司「打造去中心化機器學習網路生態系」的使命獲投資人力挺。

這三種加密幣憑著充滿AI熱門字眼的自我描述，成功吸引投資人青睞，如今合計市值已超過13億美元。不難想見投資人為何爭先恐後投入這波AI投資熱潮。

然而，加密幣向來以泡沫著稱，而這波AI驅動的漲勢泡沫特徵實在太明顯。這波AI相關加密幣投機狂潮，或許比當前AI概念小型股的投資色彩更濃烈。兩者雙雙暴漲，都反映同樣的投機狂熱。投資人可得當心了。

巴隆周刊提醒投資人務必三思，因為這股投資狂熱可能以眼淚收場。

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