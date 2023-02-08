我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境牧場主人槍殺無證客 遭起訴一級謀殺罪

土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多

印尼躍居鈷礦生產第二大國 為強化電動車供應鏈鋪路

編譯葉亭均／綜合外電
印尼擁有豐富的天然資源，已成為全世界第二大鈷生產國。圖為銅、金礦場。路透
印尼擁有豐富的天然資源，已成為全世界第二大鈷生產國。圖為銅、金礦場。路透

印尼已成為全世界第二大鈷生產國，今年鈷產量預料將再提高逾一倍，為該國邁向電動車供應鏈重要大國的努力增添力道。

根據美國政府數據，印尼的鈷產量去年超越俄羅斯與澳洲等國，躍居第二大生產國。分析師表示，印尼在當前的十年鈷產量將持續提升，減輕全世界對剛果共和國的依賴，也避免鈷原料短缺的情況。目前剛國供應全球逾三分之二的鈷。

由於印尼擁有豐富的礦產資源，總統佐科威已加強推動印尼打造電池與電動車產業。根據基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence，BMI）的資料，印尼已生產全世界約半數的鎳，至於在全球鈷產量的占比將從2021年的1%左右，在2030年前提升至約20%。

BMI分析師費雪與米勒表示：「印尼的擴張是全球供應鏈的重新洗牌」，儘管一系列的計畫初期面臨超出預算與成本的相關疑慮，但計畫「迄今如期進行，正邁向成功」。

印尼的鈷擴產主要拜大陸企業對精煉廠投資數十億美元所賜，精煉廠會把含有鈷與鎳等礦物的化學混合物篩出。全球最大鎳生產商青山控股、浙江華友鈷業與最大電池製造商寧德時代都是投資者。

根據BMI的資料，印尼的鈷產量今年將再度提高逾一倍。

印尼鈷產量提升也有助於舒緩鈷礦供應吃緊的疑慮。鈷的應用從航太材料、磁鐵到電池。全球基準的鈷價自去年5月來已經大跌超過五成，今年迄今下跌13%。

雖然鈷價下跌讓製造業者和汽車製造商減輕成本壓力，不過一些業者仍試圖讓自家的電池逐步汰除使用鈷，因為剛果生產的鈷涉及「血汗鈷礦」道德疑慮，而且鈷價在近幾年大幅波動。印尼鈷供應激增，可望有助舒緩這兩大疑慮。

Rystad Energy分析師鄒蘇珊（音譯）表示，全球鈷市場今年將供過於求，隨著供應提升，近期價格依然會承受壓力，「每三到四個月，在印尼就會有新計畫的消息宣布。這是改變全局的因素」。

印尼 分析師 投資

上一則

美股早盤下跌 道瓊指數平盤震盪 投資人聚焦企業財報

下一則

ChatGPT爆紅市場嗨翻 巴隆：當心兩種AI投機泡沫

延伸閱讀

燃料車改電動車 2000元補助不夠力

燃料車改電動車 2000元補助不夠力
帝王級鳳梨酥

帝王級鳳梨酥
印尼蘇西航空機師遭挾持 機體燃燒 機上有嬰兒

印尼蘇西航空機師遭挾持 機體燃燒 機上有嬰兒
東南亞國協外長會議印尼登場 將持續與中國談判南海主權

東南亞國協外長會議印尼登場 將持續與中國談判南海主權

熱門新聞

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

2023-02-01 10:06
卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（路透資料照片）

馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天暴漲500%

2023-01-31 19:57
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因

怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑