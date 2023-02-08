印尼躍居鈷礦生產第二大國 為強化電動車供應鏈鋪路

印尼擁有豐富的天然資源，已成為全世界第二大鈷生產國。圖為銅、金礦場。路透

印尼 已成為全世界第二大鈷生產國，今年鈷產量預料將再提高逾一倍，為該國邁向電動車供應鏈重要大國的努力增添力道。

根據美國政府數據，印尼的鈷產量去年超越俄羅斯與澳洲等國，躍居第二大生產國。分析師 表示，印尼在當前的十年鈷產量將持續提升，減輕全世界對剛果共和國的依賴，也避免鈷原料短缺的情況。目前剛國供應全球逾三分之二的鈷。

由於印尼擁有豐富的礦產資源，總統佐科威已加強推動印尼打造電池與電動車產業。根據基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence，BMI）的資料，印尼已生產全世界約半數的鎳，至於在全球鈷產量的占比將從2021年的1%左右，在2030年前提升至約20%。

BMI分析師費雪與米勒表示：「印尼的擴張是全球供應鏈的重新洗牌」，儘管一系列的計畫初期面臨超出預算與成本的相關疑慮，但計畫「迄今如期進行，正邁向成功」。

印尼的鈷擴產主要拜大陸企業對精煉廠投資 數十億美元所賜，精煉廠會把含有鈷與鎳等礦物的化學混合物篩出。全球最大鎳生產商青山控股、浙江華友鈷業與最大電池製造商寧德時代都是投資者。

根據BMI的資料，印尼的鈷產量今年將再度提高逾一倍。

印尼鈷產量提升也有助於舒緩鈷礦供應吃緊的疑慮。鈷的應用從航太材料、磁鐵到電池。全球基準的鈷價自去年5月來已經大跌超過五成，今年迄今下跌13%。

雖然鈷價下跌讓製造業者和汽車製造商減輕成本壓力，不過一些業者仍試圖讓自家的電池逐步汰除使用鈷，因為剛果生產的鈷涉及「血汗鈷礦」道德疑慮，而且鈷價在近幾年大幅波動。印尼鈷供應激增，可望有助舒緩這兩大疑慮。

Rystad Energy分析師鄒蘇珊（音譯）表示，全球鈷市場今年將供過於求，隨著供應提升，近期價格依然會承受壓力，「每三到四個月，在印尼就會有新計畫的消息宣布。這是改變全局的因素」。