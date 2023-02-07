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美2022年進口大增 貿易逆差創歷史新高

新華社╱華盛頓2月7日電
2022年美國貿易逆差較上一年飆升12.2%至9481億美元，創歷史新高。(路透)
2022年美國貿易逆差較上一年飆升12.2%至9481億美元，創歷史新高。(路透)

美國商務部7日公布數據顯示，受進口激增推動，2022年美國貨物和服務貿易逆差額較上一年飆升12.2%至9481億美元，創歷史新高。

數據顯示，主要受貨物貿易逆差額增長影響，2022年美國貿易逆差額大幅攀升，出口額較上一年增長17.7%至3.01萬億美元，進口額增長16.3%至3.96萬億美元。其中，貨物貿易逆差額上漲9.3%至1.19萬億美元，服務貿易順差額下降0.6%至2437億美元。

數據還顯示，去年12月，美國貨物和服務貿易逆差額環比增長10.5%至674億美元，出口額環比減少0.9%至2502億美元，進口額環比增長1.3%至3176億美元。

分析人士認為，去年美國進口額增長帶動貿易逆差額飆升至創紀錄水平，反映出高通脹對貿易的影響，以及企業在銷售高峰期來臨之前大量補充庫存。但是，隨著聯準會及全球一些主要經濟體央行大舉加息遏制通脹，預計今年全球貿易增長或將減速。同時，經濟衰退風險上升也可能抑制貿易增長。美國蓋洛普公司日前公布的一項調查結果顯示，約43%的受訪民眾預計美國經濟將在未來半年走弱。

商務部 央行 高通

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