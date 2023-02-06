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日本擴大補貼國內晶片生產 車用晶片、材料也納入

編譯葉亭均／即時報導
日本政府計劃擴大補貼國內晶片生產。(路透)
日本政府計劃擴大補貼國內晶片生產。(路透)

日本將協助分擔與各類半導體相關的部分資本投資，並換取十年的生產保證，這也代表對於國內晶片生產的補助擴大到先進晶片產品之外。

日經新聞報導，日本依據2022年頒布的經濟安全法，把半導體劃分為攸關日常生活和經濟活動的產品。日本政府將提撥3686億日圓（約28億美元）資助由經濟產業省規劃的新補貼方案，這筆經費是來自1.3兆日圓的2022年度追加預算。

在日本進行投資的國內和國外企業都有資格獲得補助。這些補貼涵蓋電源管理晶片、微控制器與類比到數位轉換器多達三分之一的資本投資。

這些補助也涵蓋晶片生產設備與半導體零件多達三分之一的投資，以及涵蓋像是惰性氣體等原物料達到半數的投資。

換取日本政府補貼的交換條件是，企業必須在日本持續生產十年，而且在產品短缺時期，必須優先出貨給日本國內。

日本先前在2021會計年度追加預算中提撥7740億日圓支持國內晶片產業。台灣台積電正在熊本縣興建該公司首座日本廠。

日本也支持晶片製造業者Rapidus，該公司目標在2025年建立先進的2奈米晶片原型生產線。

其他國家也提高晶片生產獎勵措施，尋求在日益分散化的世界中提高本國的晶片供應。美國正依據拜登總統在去年8月簽署的晶片與科學法，為國內晶片生產提供規模527億美元的補貼。台積電此後宣布加碼亞利桑那廠的投資。

然而，全球競相加強晶片製造產能，也引發可能供過於求的疑慮。日本一個晶片產業團體表示：「可能導致全球過度資本投資。」

晶片 日本 投資

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