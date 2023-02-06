殖利率勁升 那指大跌1%

由於投資人對不斷上升的債券殖利率越來越保守，美股收跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數領跌。路透

由於投資 人對不斷上升的債券殖利率 越來越保守，美股收跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數 領跌。

道瓊工業平均指數下跌34.99點或0.1%收3萬3891.02點，盤中一度下跌超過240點。史坦普500指數下跌25.4點或0.61%收4111.08點。那指在三者中跌幅最大，下跌119.5點或1%收1萬1887.45點。

在美股今年開局火爆之後，投資人開始獲利了結。史指2023年以來上漲超過7%，而那指過去5周走升，為2021年11月以來最長的連漲走勢。

美債殖利率上升，指標10年期國債殖利率上漲近11個基點至3.64%，2年期國債殖利率上漲約18個基點至4.48%。ICE美元指數漲幅高達0.76%，進一步助長了美股的下跌。

蘋果下跌1.79%，對道指構成壓力，因為對利率上升的擔憂打壓了一些科技股。零售股Target和Nike也收跌，而默克和可口可樂等防禦股上漲。

Penn Mutual Asset Management投資組合經理人奇波隆尼(George Cipolloni)表示：「大多數股市參與者都有些震驚，殖利率連續第二天大幅上漲。」「2年期在兩天內的變化令人難以置信。我認為這是推動大部分股市走勢的動力。」

6日代表充滿財報的又一周開始。泰森食品因弱於預期的獲利業績而下跌4.61%。兒童服裝零售商Children’s Place下修第4季業績展望後股價下跌4.09%。

迪士尼、Chipotle、杜邦和百事可樂等主要公司將在本周陸續公布財報，投資人將關注之前升息是否有損公司財務的跡象。根據Refinitiv的數據，隨著財報季即將過去一半，史指成分股的第4季獲利有望下降2.7%。

美國商銀Ascent Private Capital Management全球投資策略美國主管海林(Tom Hainlin)說：「上周幾乎全是關於貨幣政策和Fed、ECB和BOE。」「本周才真的是關於美國企業和它們對未來的看法。」

投資人還將關注7日Fed主席鮑爾在華盛頓經濟俱樂部發表的講話。鮑爾上周關於通貨緊縮的評論導致投資人追高股指，而忽視了Fed再次升息。

根據富國銀行(Wells Fargo)的說法，該是重新加入Spotify潮流的時候了。

分析師卡霍爾(Steven Cahall)將這家音頻串流媒體股票評級從同權調升至加碼，指稱該公司現在處於「無關獲利率保障期」。一周前該公司發布強勁的第4季獲利數字。

他在給客戶的報告中指出，「我們將Spotify升評至加碼的前提是管理層在獲利率目標方面取得進展。我們認為該股將在2024年第1季實現收支平衡。」

Bed Bath & Beyond股價上漲92.13%，因為波動性繼續撼動這只飽受打擊的零售股。股價飆升之際，這家零售商最近幾周警告，它無法支付債權人，現金也快用完了，正考慮申請破產保護。

《彭博》還報導，員工尚未收到積欠的遣散費。

其他備受歡迎的網紅股GameStop和AMC Entertainment分別上漲7.19%和11.84%。

已對華爾街的衰退感到懷疑的高盛認為，現在的可能性更小了。該公司將未來12個月經濟衰退機率從之前的35%下修至25%。 這遠低於《華爾街日報》最新調查得出的65%預期。

該公司在最新客戶報告中表示：「勞動市場的持續強勁和商業調查改善的早期跡象顯示，近期經濟衰退的風險已經顯著降低。」

高盛補充說，第1季GDP可能僅成長0.4%，但隨後全年成長會加速。

根據Bespoke Investment Group的數據，有12支股票在本季第4季財報發布後上漲超過20%，而只有3支下跌超過20%。

漲幅最大的個股包括 Qualtrics、教育科技公司2U、1-800-FLOWERS.COM、Align Technology、Stride、Peloton和Facebook母公司Meta，後者在單日漲幅中排名第10。Align早盤宣布與花旗銀行達成2.5億元的股票加速回購協議，推動其股價上漲1.79%。

軟體公司Bill.com和零售商Hanesbrands和Canada Goose本季發布財報後分別下跌超過20%。