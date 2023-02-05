日本勞工30年未調薪，企業正承受加薪壓力

日本勞工30年來幾乎沒加薪過。（路透）

大約30年前，時吉秀彌(Hideya Tokiyoshi)在東京展開了他的英語教師生涯。但時至今日他的薪水幾乎保持不變，因此在3年前放棄了提高薪資的希望後，這位教師決定開始寫書。

54歲的時吉指出，「我覺得很幸運，因為寫書和賣書給了我額外的收入來源。如果不是這樣，我會一直停留在同一個薪資循環中。」「這也是我現在能夠活下來的原因。」

他是日本 當代職員中的代表人物之一，他們在整個工作生涯中幾乎沒有加薪。現在，隨著物價在經過數十年的通貨緊縮後開始上漲，這個世界第三大經濟體開始被迫正視生活水平下降的主要問題，而企業正面臨著要求支付更多薪資的巨大政治壓力。

日本首相岸田文雄敦促企業幫助勞工 跟上更高的生活成本。上個月他呼籲企業將薪酬提高到高於通貨膨脹 率的水平；部分企業認真回應了這項呼籲。

與世界其他地區一樣，日本的通貨膨脹已成為一個令人頭疼的問題。截至12月的去年，核心消費者物價上漲4%。雖與美國或歐洲相比仍然很低，但對日本來說是41年來的最高水平，因人們已習慣於物價倒退。

穆迪分析公司駐東京資深經濟學家安格里克(Stefan Angrick)表示，「在一個30多年來名目工資沒有上揚的國家，通貨膨脹導致實際工資正在迅速下降。」

如果將通貨膨脹因素考慮在內，日本勞工收入上月出現近十年來的最大跌幅。

●一個長期存在的問題

根據經濟合作發展組織(OECD)的數據，2021年日本的平均年薪為3萬9711元，而1991年為3萬7866元。這代表勞工的加薪幅度不到5%，而同期法國和德國等其他G7經濟體的調幅為34%。

專家點出薪資停滯不前的一系列原因。一方面，日本長期以來一直在努力應對與現在所面臨的相反的情況：低物價。通貨緊縮始於1990年代中期，原因是壓低進口成本的強勢日元，以及國內資產泡沫的破滅。

OECD日本事務部資深經濟學家麥高文(Müge Adalet McGowan)表示，「過去20年消費者物價通膨基本上沒有變化。」她補充說，直到現在，消費者的錢包仍不會受到打擊，也不會覺得有必要要求更高的薪資。

但東京大學經濟學教授山口慎太郎(Shintaro Yamaguchi)預測，隨著通貨膨脹率上升，人們可能會開始對未獲加薪提出「強烈」抱怨。

●不斷變化的就業市場

專家表示，日本薪資會受到影響，也因為它落後於另一個指標：生產率。

山口表示，日本的每小時產出低於OECD的平均水平，這「可能是」工資持平的「最大原因」。

麥高文指出，「一般而言，薪資和生產率成長是齊頭並進的。」「當生產率上揚時，企業表現更好；當它們做得更好時，就可以提供更高的薪資。」

她說日本的人口老齡化是一個特別的問題，因為勞動力老齡化往往等同於較低的生產率和工資。而且人們的工作方式也在發生變化。

麥高文指出，到2021年，日本總勞動力中近40%從事兼職或不定時工作，高於1990年約20%的比率，「隨著這些兼職員工的比例上升，平均薪資當然也保持在較低水平，因為他們賺得更少。」

●終身就業制

經濟學家表示，日本獨特的工作文化導致薪資停滯不前。

安格里克說，許多人在傳統的「終生雇用」制度下工作，在這種制度下，企業會竭盡全力讓員工終身受薪。

這意味著他們通常對在景氣時期提高工資非常謹慎，這樣他們就有辦法在困難時期保護員工。

他說，「它們不想裁員。因此需要有這種緩衝機制，以便能夠在危機來臨時讓員工留在薪資單上。」

麥高文表示，企業按資歷配發薪酬的系統，即根據員工的級別和服務年限而不是績效來支付工資，也降低了人們跳槽的積極性，而在其他國家，這通常有助於推高工資。

日本著名戰略家和投資客寇爾(Jesper Koll)曾指出，「日本勞動市場的最大問題是頑固地堅持按資歷支付薪資。」「如果導入真正的按績效計酬，將會有更多人跳槽和職業攀升。」

●企業承受壓力

岸田首相上月警告經濟受到威脅，聲稱如果薪資成長繼續落後於物價漲幅，日本就有陷入滯脹的風險。滯脹是指通膨上揚但經濟成長停滯的時期。

每年將薪資提高3%以上已是岸田執政的核心目標。現在，他想更進一步創建一個更正規的系統。日本政府發言人表示，全新的「綜合經濟措施將包括擴大對薪資成長的支持，並結合提高生產率」。

厚生勞動省的代表說，當局計畫在6月前為企業推出指導方針。

與此同時，日本最大勞工組織日本工會聯合會(Rengo)在今年與多家企業管理層的會談中要求加薪5%。年度談判將於本月開始。

Rengo發表聲明表示，它正在推動加薪訴求，因為勞工們「相較全球水平薪資明顯偏低」，並且需要幫助應對物價上漲。

部分公司已經開始行動。 優衣庫(Uniqlo)和Theory的母公司迅銷(Fast Retailing)於1月宣布將把日本工資提高多達40%，承認近年來該國的薪酬「仍然偏低」。

迅銷發言人表示，雖然通貨膨脹是一個因素，但該公司希望「與全球標準保持一致，以提高我們的競爭力」。

根據《路透》上月發布的一項民調，日本超過半數大型企業計畫今年提高薪資。日本最大飲料製造商之一三得利可能就是其中之一。

該公司發言人表示，CEO新浪剛史(Takeshi Niinami)正考慮為其約7000名日本員工加薪6%，並補充說這需要與工會進行談判。這項動作可能會促使其他企業效仿。

山口慎太郎說：「如果日本一些大型企業提高薪資，許多其他公司也會效仿」，即使只是為了保持競爭力；因為「許多公司都在觀望其他同業的做法」。