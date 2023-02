「美元快死」噪音從哪來？ 克魯曼：加密貨幣界作妖

最近國際突然熱吵,美元快要喪失世界貨幣 主宰地位了嗎?經濟學者克魯曼 最近幾周仔細端詳,查其源頭有加密貨幣界作妖、俄國想反制遭外匯制裁、巴西 及阿根廷想循歐元路子創設共同貨幣等等,但克魯曼認為美元的主宰地位,理論上雖有可能終結,但實則不太可能發生;就算真失去主宰地位,也沒什麼大不了。

克魯曼指出,這個問題不新鮮,其實40年前就浮現,他1984年就寫過「美元的國際角色:理論與展望」(The International Role of the Dollar: Theory and Prospect)這篇論文。此後世界固然變化極大,國際貨幣理論也有長足進展。但美元(繼續)支配的邏輯、別把美元獨霸拿來小題大作的理由,過了這麼多年依然不改。

克魯曼追究「美元快死」的噪音來源,發現有些來自加密貨幣教派。雖說加密貨幣問世多年,但一直沒能在名正言順的生意扮演任何重大角色,更甭提纏繞加密貨幣界的重大醜聞,但大力鼓吹加密貨幣的聲浪還是存在。就在上星期,共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)還提案,要求國會山莊的自動販賣機接受加密貨幣;這派人馬直到今天還在聲稱:比特幣或者某種與其競爭的加密貨幣定會取代美元。

有人談論美元的統治即將告終,或許足以反映出世上很廣的感受,認為美國把美元「武器化」,俄國元首普亭入侵烏克蘭之後,拿來做制裁俄國的金融工具。克魯曼認為此說基本有誤,美國真正武器化的是倫敦、美國身為金融中心的宰制力,美、英金融規管單位及法規往往會認為一切都該管。但無論如何,這個念頭似乎一直存在,有些政權想丟開美元,以便做了什麼美國禁止的事,可以自保,不受制裁。

另外報導傳出中國鼓吹使用人民幣購買石油、俄國及伊朗考慮創設以黃金為擔保的加密貨幣、巴西及阿根廷不知怎地正在談論要創設南美共同貨幣,真是頭殼壞去。

為評估一切,還得談談美元主宰究竟是什麼意思。基本上意思就是美元對比其他國家貨幣,一如泛而言之的金錢對比其他資產。

金錢是交易媒介。木匠要買生鮮果菜,倒不必找一家要修貨架的超市才能買到,木匠只消出售自己的勞務,換成美元,再用美元去買蛋就好。與此類似的狀況便是想用印度盧比換成巴西里拉,不必去找剛好想把巴西里拉換成印度盧比的人,只要把盧比兌換成美元,再用美元去買里拉就行。

金錢也是帳目單位。人們定價、締結合約時,通常標明用美元給付,而不是用特斯拉股票。很多國際價格及合約也用美元制定。

最後,金錢必須能穩定、理想地儲存價值,供人們把自己的財富存上一陣子,而不會有突然之間,財富喪失大多數購買力之虞。

國際多種貨幣有點獨特的地方,在貨幣代政府扮演以下角色:干涉匯市、有時把自己貨幣釘住其他國家的貨幣、握有外匯儲備,民間部門也這麼做。

總之要描述美元的地位,一定要有如克魯曼1984年論文所提的模型:國際貨幣要能扮演交易媒介、帳目單位、價值儲存的角色。

美國能在貨幣界稱霸,一定程度上是因三大角色自我鞏固。用美元來交易要比其他貨幣來得方便,原因在其他用美元的人太多了;交易方便,是那麼多人用美元的理由之一。美元扮起國際貨幣的角色,很像英語之成為國際語言。

誠如其他經濟學者所主張,用美元來記帳行之甚廣,定價及要求用美元付款,加深對美元資產的需求量,讓美元借貸較便宜,由是鼓勵用美元來記帳。

那麼,世局有什麼演變,可以讓人相信美元的領頭羊地位即將被推翻?大家要記住:雖說美元的支配力有些是自我鞏固的,但也仰仗某些基本面。美國擁有龐大經濟,資本市場巨大且複雜,而且通常不做資本管制,不讓有些人無法隨心所欲取用他們的資金。

這些基本面讓人民幣想替代美元門都沒有,原因在中國真的有資本管控,而且似乎無意很快放棄管控。此外,雖說獨裁者確有理由害怕美國會扣押他們的資產,例如他們侵略鄰國、起意殺害一批自己的子民,但民間投資人有更多理由害怕不信仰法治的集權政體,會採取獨斷行動。

有一陣子看起來歐元可能嚴重威脅到美元。歐元區的經濟體量、成熟度都堪比美國。但是自2010年以來,歐洲資本市場有點解體,例如義大利公債以打折價來換德國公債,所以歐元取代美元推遲了,可能遙遙無期。

學界指出,各國中央銀行一直在多元化其握有的貨幣,但不是買大國、可挑戰美國的國家之貨幣,而是較小國家的貨幣,這倒是真的。

前述的發展很有趣,值得試著探討為什麼,但這種現象絕非地動山搖那種程度。若沒太深思美元,會認為其主宰地位很重要,但深思之後,就沒麼嚴重了。事實上總體來看,愈是了解國際貨幣,會認為它們沒那麼重要。

克魯曼表示,蠻常聽到有些說法聲稱:是美元的全球地位,才讓美國有獨一無二的能力,長期貿易入超還能運作。但澳洲也一樣,還不是好得好好的?

克魯曼指出,自己長久下來聽過一些更危言聳聽的陰謀論,例如美國侵略伊拉克,是因為前獨裁者哈珊打算不再用美元來標示伊國石油的價格;很抱歉,沒這回事。

美元的特殊地位,可能讓美國要借貸時,成本比美元沒有特殊地位時要便宜不少,事實上外國人握有大量美國紙鈔,主要是一百美元鈔票,還用去幹窮兇極惡的事,都等於讓美國取得零利率貸款,但這些便宜、好處,相形美國經濟總量達26兆美元,都是微不足道。

可以斬釘截鐵地說,美元的主宰地位沒有受到威脅,就算有,也沒什麼大不了。