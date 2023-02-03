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日本壽司郎遭惡搞事件 竟帶動這類股大漲

編譯易起宇／綜合外電
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」爆出遭顧客惡作劇事件，意外帶動監視攝影機類股大漲。路透
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」爆出遭顧客惡作劇事件，意外帶動監視攝影機類股大漲。路透

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」爆出的遭顧客惡搞風波，以及近來發生的罕見連續強盜事件，已讓傳統印象中安全且保守的日本全國震驚，市場投資人也已關注到這件事，並帶動了監視攝影機相關類股大漲。

彭博資訊報導，生產監視攝影機的小型股公司Secure，3日股價漲幅達到其單日上限，兩天下來漲幅高達39%。另一家同樣生產監視產品的大型股公司JVCKenwood，同一期間也躍漲14%。

日本本周社群媒體上流傳的一段影片引起全國熱議，影片中一名青少年在一家壽司郎連鎖店裡拿著公用的醬油罐狂舔，並玩弄放在迴轉帶上的壽司。由於這段影片已引發他人爭相模仿，日本各大連鎖壽司店都正在急忙佈下防範措施。

此外，日本近來一起連續強盜事件也引起當地媒體關注，因為這起事件的主嫌綽號使用了漫畫「航海王」主角的名字魯夫，並和其他嫌犯拘留在菲律賓。

雨宮總研代表雨宮京子表示，這波漲勢可能是受到「短期資金」的拉抬，可能不會維持太久。她說：「容易會有價格波動的小型和中型股，可能會因為安全主題而被投資人買進。」

日本5月將在廣島舉行七大工業國集團（G7）峰會，也是讓日本的安全議題在此之前受到關注的原因。

日本 投資 攝影

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