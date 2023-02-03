印度富豪阿達尼身價6天掉520億 比FTX創辦人多2倍

印度富豪阿達尼的身價在過去六個交易日內已蒸發520億美元，在彭博富豪排行榜上從第4名下滑至第21名。 路透

在過去一周半以來，印度 富豪阿達尼（Gautam Adani）的財富受龐大的失血壓力，蒸發的金額已超越近年來其他一些富豪的損失，更是去年聲請破產 的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）損失的三倍多。

據彭博億萬富豪指數，阿達尼的身價在短短六個交易日劇 減了520億美元，現在的身價為613億美元，在彭博富豪排行榜上的排名從一周前的第4名下滑至第21名，並且退居印度第二大富豪，落在信實集團（Reliance）董事長安巴尼後面。去年9月他的身價一度多達1,500億美元。

至於班克曼-佛瑞德，去年他在FTX破產後的六個交易日損失了所有財富160億美元。阿達尼的損失金額比他的多出兩倍以上。

即使比較絕對值，阿達尼的身家損失也比前巴西富豪巴提斯塔（Eike Batista）損失的還多，巴提斯塔在他的石油和採礦帝國2013年破產後的一年內，失去了全部350億美元的財產。

彭博表示，阿達尼的淨值崩跌，已創下該公司2012年開始追蹤億萬富豪以來最嚴重的規模和下滑速度。會有如此劇烈的下滑，主因是阿達尼的財富大多來自他對他旗下事業的持股。