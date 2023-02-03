蘋果財報重點：4利空3利多 怎麼看本季前景？

蘋果執行長庫克。（路透）

在匯率、供應鏈限制及總經環境等三大因素的衝擊下，蘋果 上季財報表現黯淡，iPhone和Mac等硬體營收 也都下滑且不如預期，甚至暗示本季整體營收可能續減，但從中仍可發現若干亮點。蘋果執行長庫克 也看好印度等新興市場的前景，並且表示正「全力」（all in）成為台積電亞利桑那州廠的最大客戶。

以下為蘋果財報與財報記者會重點：

供應鏈問題：

庫克也說，去年11月初到12月的多數時候，iPhone都受到供應鏈干擾，但現在生產已經回到必要的水準，目前本季多數產品的供應情況都不錯。他也說，蘋果也會在各地打造產品，反擊蘋果太集中在中國大陸的說法，

庫克在被問到若有更多零組件在美國製造，是否會導致價格上漲並衝擊需求時，表示他還沒總結出可能增加的成本，也不知道價格是否會改變，但蘋果正「全力」成為台積電在亞利桑那州廠的最大客戶，也以此為榮

上季獲利與營收都不如預期：

蘋果在截至去年12月底的年度第1季，淨利比一年前減少到300億美元，每股盈餘1.88美元，不如市場預期，為近七年來首次獲利低於分析師預期。

營收也年減5.49%到1,172億美元，減幅是2016年9月以來最大，也不如預期，且終結連14季成長。亞太地區以外的所有主要地區營收都下滑，大中華區營收下滑7%，但也是匯率因素影響。

彭博資訊記者葛曼形容，這是他見過多年來蘋果最差的一季財報，幾乎所有硬體產品的營收都不如預期，iPhone營收銳減，整體營收也減退。

庫克表示，蘋果上季營收銳減可歸於三大因素，首先是匯率逆風造成8個百分點的衝擊，其次為中國大陸的新冠防疫封鎖影響iPhone 14 Pro／Pro Max的生產，還有俄烏戰爭與消費者支出等總經環境，蘋果正以供應鏈安全為優先，也無法自免於經濟趨緩的衝擊。財務長梅斯特里也說，以常態匯率計算，蘋果上季營收其實是成長的。

蘋果上季財報黯淡。（路透）

iPhone營收近兩年首度下滑：

上季iPhone營收年減8.17%至657.8億美元，是2020年第3季以來首見。庫克說，以常態匯率計算，iPhone上季營收理應與一年前持平，而非銳減。

不過，上季iPhone營收的減幅比三星電子小，暗示蘋果的智慧手機營收表現仍相對優於同業。

Mac營收下滑：

上季Mac營收年減28.66%到77.4億美元，低於市場預估。庫克說，Mac營收大致符合預期，但面臨比較基期較高的挑戰，因為蘋果在2021年年底購物季推出升級的MacBook Pro，而Mac營收也被大環境所傷。

可穿戴裝置業績減少：

上季可穿戴裝置、家居和配件事業營收年減8.2%到134.8億美元，也不如預期，即便蘋果在去年年底購物季推出三款新的Apple Watch、一款新的AirPods耳機。庫克和梅斯特里都把該部門營收下滑歸因於匯率逆風與總經環境的關係，暗示可穿戴裝置可能是最受到消費者減少支出衝擊的領域之一

iPad表現亮眼：

上季營收年增29.66%至94億美元，超過預期的78億美元。庫克和梅斯特里都表示，iPad上季表現較強，是因為供應限制緩解，而且蘋果在上季推出搭載M2晶片的iPad Pro，有比較基期之利。

服務事業成為亮點：

即便遭遇匯率和總經環境等逆風，上季服務事業營收依然年增6.4%，達到創新高的208億美元，超過市場預期，上季調漲Apple Music和Apple TV月費顯然帶來助益。

庫克表示，服務事業的表現也超越蘋果的內部預期，雲端和支付服務都締造新紀錄，蘋果目前擁有超過9.35億名付費訂戶。他說，蘋果正在測試一項先買後付的功能，「很快會推出」。

活躍裝置達到20億台：

另一個亮點是，蘋果披露擁有20億台活躍裝置，包括iPhone、Mac、Apple Watch等產品，過去一年增加了1.5億台，也比七年前倍增，而且在印度和巴西等好幾個新興市場都有二位數成長，上季的印度營收也創新高。

本季展望：

梅斯特里說，本季營收表現將與上季類似，暗示也可能下滑5%，蘋果上季營收年減5.49%，而去年同期的營收為972.8億美元，以此推算，蘋果本季營收可能約為920億美元。

不過，iPhone表現將加速，暗示銷售降幅將比上季縮小，雖然供應鏈問題改善，但消費者仍可能在去年底買不到新款手機後直接等待下一款新機上市，庫克在被問到這個可能性時說，「非常難估量」。

Mac和iPad營收則預估將年減二位數百分比，iPad是因為比較基期偏高與總體經濟逆風，本季Mac銷售可能減少至少10%，但減幅可能比上季縮小。

服務事業預料將成長，而蘋果去年同期的服務營收為198.2億美元，暗示本季將高於這個數據。

梅斯特里說，毛利率將介於43.5%~44.5%，高於上季的42.96%。他表示，為因應當前總體環境，蘋果上季營業支出遠低於之前預估的區間。

庫克也說，正在縮減成本並以減慢增聘人手，在招募時非常審慎與深思熟慮。