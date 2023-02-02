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Meta推升科技股 史指5個月新高

記者張大仁／即時報導
在公布第4季營收優於預期並宣布回購400億元股票後，Meta飆升23.28%，創2013年以來的最佳單日漲幅。美聯社
在公布第4季營收優於預期並宣布回購400億元股票後，Meta飆升23.28%，創2013年以來的最佳單日漲幅。美聯社

史坦普500指數升至5個月來最高水平，因為優於預期的Meta財報進一步改善了科技股的情緒；該類股是市場去年走低的最主要原因。

史指上漲60.55點或1.47%至4179.76點，為8月以來最高水平。與此同時，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲384.5點或3.25%至1萬2200.82點，為9月以來最高水平。

與此同時，道瓊工業平均指數表現不佳，下跌39.02點或0.11%至3萬4053.94點。雖然默克公司最新財報營收和獲利都超出分析師預期，但發布疲弱的財測，但拖累道指走低。

隨著債券殖利率脫離低點，股市早盤漲幅就出現一些動能。史指一度上漲1.85%。1月就業報告將於3日出爐。

在公布第4季營收優於預期並宣布回購400億元股票後，Meta飆升23.28%，創2013年以來的最佳單日漲幅。財報結果讓投資人忽視元宇宙業務部門的損失。Meta本周上漲近30%，今年來上漲超過60%。

其他大型科技股在這些背景支持下上漲。谷歌母公司Alphabet上漲 7.28%，而亞馬遜上漲7.38%。蘋果上漲3.71%。

科技股2023年的表現優於大盤，得益於近期通膨降溫的訊號，投資人預計這可能會導致Fed暫停激進的升息行動。史指資訊科技類股在去年下跌超過28%後，今年來上漲超過14%。

GLOBALT Investments資深投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「這代表成長型的表現優於價值型，因為它緩解了鷹派言論在2022年期間給風險市場帶來的一些壓力。」

在Fed 1日宣布升息1碼(0.25個百分點)後，華爾街迎來一個勝利的交易日。雖然Fed沒有表示即將暫停升息，但投資人對加息幅度較小以及主席鮑爾承認通膨放緩的評論感到鼓舞。

《道瓊》經濟學家預計3日的數據將顯示1月新增18.7萬個工作崗位。不過，高盛經濟學家表示，就業人數可能高達30萬人，這個數字很大，可能意味著Fed必須採取進一步措施來為經濟降溫並抑制通膨。

繼2019年以來最強勁的1月表現之後，史指將迎來又一個走升的一周。然而，分析師認為，某些股票已經超漲，勢必下跌。

截至2日，大盤指數本周上漲超過2%。那指飆升近5%，而道指在平盤附近震盪。

投資人對Fed將很快放鬆其貨幣政策的樂觀情緒推動了主要股指的上漲，即使Fed主席鮑爾表示宣布通膨勝利「為時過早」。

即使如此，分析師預計許多股票不會維持年初的勢頭，並警告投資人對Fed的通膨立場過於樂觀。

科技股雖今年年初大漲，但之前科技股大量資金流出，像是景順QQQ信託基金。

貝萊德iShares資深策略師阿庫里安(Kristy Akullian)表示：「如果科技股實際表現優於預期的趨勢持續下去，那麼這些資金流出可能會反向。」

然而，她表示，即使Fed升息周期似乎已接近頂峰，科技交易的復甦可能也只是曇花一現，「雖然昨天鮑爾主席的談話聽起來比過去更鴿派，但我們的觀點仍認為，以目前的股票估值暗示，通膨不會像市場預期那樣迅速下降。」

伍德(Cathie Wood)的方舟創新ETF(ARK Innovation ETF)上漲6.52%，創去年11月以來的最佳單日表現。

這支以創新為重點的基金本周已上漲11.7%，延續其6周的上漲動能；在此期間上漲近46%。

方舟ETF 2023年的強勁反彈是由Coinbase推動的；該股上漲23.99%，本周上漲33.3%。曼哈頓聯邦法官駁回對該公司的集體訴訟後，Coinbase股價大漲。

其他推動該ETF漲勢的個股包括Invitae Corp、Unity Software和Ginkgo Bioworks。

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