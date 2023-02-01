通膨開始下降 股指由跌轉升

投資人擺脫了Fed升息1碼(25個基點)的影響，轉而關注主席鮑爾承認通膨下降的言論，美股上漲。美聯社

投資 人擺脫了Fed升息 1碼(25個基點)的影響，轉而關注主席鮑爾承認通膨下降的言論，美股上漲。

史坦普500指數 上漲42.61點或1.05%收4119.21點，收復早盤近1%的跌幅。那斯達克綜合指數上漲231.77點或2%收1萬1816.32點，受晶片製造商Advanced Micro Devices強勁獲利後上漲的提振。與此同時，道瓊工業平均指數上漲6.92點或0.02%至3萬4092.96點，盤中一度下跌超過500點。

Fed最近的升息幅度較去年12月的2碼(50個基點)繼續放緩，代表投資人期望Fed將放鬆其激進的緊縮行動。鮑爾的評論進一步鼓舞了市場。

鮑爾在會後新聞記者會中說，「我們現在可以第一次說通貨緊縮過程已經開始。我們可以看到這一點，而且到目前為止我們的確在商品價格上看到了這一點。」

然而，Fed並沒有真正暗示暫停升息，在會後聲明中保留了這樣的措辭：「目標區間的持續上升將是適當的，以便獲得足以限制通脹隨著時間過去降至2%的貨幣政策立場。」

鮑爾在新聞發布會上的講話中補充說，Fed需要繼續採取限制措施一段時間，Fed還有更多工作要做。

Brandywine Global投資組合經理人佐克斯(Bill Zox)表示，「我還沒有看到Fed對2023年降息持開放態度的跡象。」「我不確定Fed是否在嘗試實現軟著陸。 雖然它們永遠不會這麼說，但它們可能更喜歡經濟衰退和適當熊市的復元。」

由於第4季企業獲利絕大多數繼續顯示出韌性，股票指數也得到提振。Peloton飆升26.53%，這家健身器材公司淨虧損同比收窄。Advanced Micro Devices上漲12.63%，這家半導體公司第4季業績優於預期。

華爾街表現強勁。史指創下2019年以來最佳1月表現；而以科技股為主的那指創下22年來最強勁的1月表現。

高盛資產管理固定收益副聯席主管沃森(Whitney Watson)表示，對於投資人而言，今天Fed行動的最重要收穫是，2023年的焦點突然從通膨飆升轉向經濟成長放緩。

該公司認為，債券與風險資產之間的相關性將變得不那麼積極，甚至可能進入負面區域。

沃森在最新報告中表示：「債券的對沖特性得到改善，加上更高的收入和總回報潛力，為投資人提供了十多年來固定收益市場最投機的環境，即使在1月表現強勁之後也是如此。」

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，經濟衰退可能即將到來。2023年前幾周的漲勢可能會因此逆轉，市場「完全無視」Fed在暫停升息後可能再次升息的可能性。雖然他認為這種情況不太可能發生，因為Fed在長時間暫停後更有可能降息，但他表示這是一個「值得對沖」的風險。

他說：「投資人似乎願意與Fed對做，這是華爾街經驗豐富的交易員通常會注意的眾多格言之一，他們自擔風險。」「經濟比幾乎所有人認為的都要強勁得多，這將導致Fed在緊縮政策上過度，這最終將證明未來市場面臨更大的風險；但與此同時，我們處於風險偏多狀態。」

在2022年大跌後，三大指數在2023年到目前為止都在上漲。那指今年來上漲13.5%，其次是史指和道指的分別7.9%和3.4%。

札卡瑞利表示，一旦投資人查覺到利率在可預見的未來將保持在較高水平，預計將出現拋售，「我們不會批評這次反彈，但的確相信衰退即將來臨，一旦企業和金融市場意識到Fed認真對待長期維持高利率，一旦衰退站穩腳跟，市場將再次拋售。」「實現這一目標的時間肯定被延後了；可能要到今年年底，甚至明年年初。」