面對財報升息 道指跌261點

在宣布將關閉數十家額外門市後，苦苦掙扎的零售商Bed Bath & Beyond 今天上漲12.55%。美聯社

美股收低，暫停了1月來的漲勢，因為投資 人為財報季最繁忙的一周和Fed可能升息做好準備。

道瓊工業平均指數 下跌260.99點或0.77%至3萬3717.09點。史坦普500指數下跌52.79點或1.3%至4017.77點。那斯達克綜合指數下跌227.9點或1.96%至1萬1393.81點。

資訊科技和通訊服務是史指中表現最差的類股。Meta Platforms和Alphabet等大型科技股分別下跌3.08%和2.45%。半導體股票 Advanced Micro Devices下跌3.91%。

此外，福特下跌2.94%，該汽車製造商宣布跟進特斯拉的腳步，將降低其電動野馬Mach-E跨界車的價格並提高產量。

即使如此，史指仍可望創下2019年以來的最佳1月漲幅，當時該指數上漲近8%。在去年下跌19%之後，大盤指數2023年開來以來上漲4.6%。

不過，本周對2023年的反彈有幾項考驗。史指中約20%的企業將在本周公布財報，其中包括31日的麥當勞和通用汽車。科技巨頭蘋果、Meta Platforms、亞馬遜和Alphabet也將在本周發布財報。

聯邦公開市場委員會(FOMC)31日和1日召開會議，預計屆時Fed將升息1碼(25個基點)。投資人將尋找有關將利率提高多少以對抗通膨的線索。今年來股市大漲的部分原因是通膨報告疲軟，交易員懷疑這是否足以導致Fed很快暫停升息。

美國商銀資深投資策略師海林(Tom Hainlin)表示，「在Fed是否全年維持利率不變，或者是否可能轉向降息之間，股市將受其影響因出現漲跌不同走勢；但中期而言股價比較傾向上揚。」「不過我們會淡化漲勢，因為我們認為Fed將在一段時間內維持高利率不變。」

摩根大通指出，與其他能源相比，今年太陽能可望再創佳績。分析師史普勞斯(Mark Strouse)在最新報告中寫道，其首選個股包括Array Technologies和SolarEdge Technologies。

他說，投入價格下跌提高了該行業的經濟價值，地緣政治緊張局勢造成的破壞將會緩解。此外，他補充說，政策利多將為製造業擴張和訂單活動創造催化劑。

他指出，Array Technologies應該會部分受益於《通貨膨脹減少法案》(IRA)的國內製造業激勵措施，「對於大多數投資人來說，該公司仍然是個『值得觀察』的代表；隨著獲利率的恢復，將為本益比的繼續反彈奠定基礎。」

與此同時，SolarEdge今年的表現應該會更好，因為需求依然強勁，而且該公司正從宏觀問題中復甦。史普勞斯還認為，為獲得IRA獎勵而在美國設立新製造廠的可能決定可能會成為今年的催化劑。

在宣布將關閉數十家額外門市後，苦苦掙扎的零售商Bed Bath & Beyond上漲12.55%。

該公司預計將在拖欠貸款後申請破產，該公司將關閉另外87家Bed Bath & Beyond商店、所有Harmon連鎖藥店和5個buybuy Baby門市。 其股價去年暴跌超過82%。

Bed Bath & Beyond在證券文件中表示，它正在考慮在破產法庭重組債務，並試圖通過削減成本、降低資本支出和減少店面和配送中心來改善財務狀況。

AMC Entertainment普通股下跌9.07%，交易價格差點跌破5元，這家連鎖影院宣布3月召開股東大會，可能改變其資本結構。

特別會議將允許股東投票決定增加公司可以發行的股票總數，以及通過反向股票分割將優先股轉換為普通股。

該公司去年8月發行優先股APE，被視為籌集更多現金的一種方式，而無需事先獲得提高已發行普通股限額的批准。許多分析師和投資者預計AMC會迅速將優先股轉換為普通股。

優先股上漲21.35%，但仍不到普通股價值的一半。

Carter Braxton Worth Charting的CEO兼創始人沃思(Carter Worth)表示，特斯拉股票一直在「狂飆」，該是賣出的時候了。

繼去年暴跌65%之後，這家電動車製造商的股價自年初以來已飆升38%。特斯拉上周公布了創紀錄的營收和超預期獲利。CEO馬斯克也表示預期今年將生產200萬輛電動車。